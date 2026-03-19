TSE nega pedido do PL para apurar uso eleitoral de desfile pró-Lula no carnaval

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou um pedido apresentado pelo Partido Liberal (PL) para produzir provas antecipadamente contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma ofensiva que buscava apurar suposto uso eleitoral de um desfile de escola de samba no carnaval deste ano.

A ação tinha como foco o desfile da Acadêmicos de Niterói, realizado em fevereiro de 2026, cujo enredo exaltava a trajetória de Lula. Para o partido, o evento teria ultrapassado os limites da manifestação artística e assumido caráter de propaganda político-eleitoral, com possível uso de recursos públicos e da estrutura do governo federal.

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Na decisão, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Antonio Carlos Ferreira, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

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O PL pretendia obter uma série de informações para embasar uma eventual ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), como dados sobre gastos públicos com o carnaval, repasses a escolas de samba, lista de convidados em camarotes oficiais, registros de agendas de autoridades e até métricas de audiência e engajamento do desfile.

Ao analisar o caso, o ministro apontou ausência de interesse processual, destacando que não houve comprovação de que o partido tenha tentado obter as informações por meios administrativos, como pedidos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

“As informações pretendidas – todas relacionadas ao desfile das Escolas de Samba no Rio de Janeiro, no período compreendido entre os anos de 2023 a 2026 – dizem respeito, essencialmente, a gastos públicos, repasses orçamentários, contratos administrativos, convênios, registros de agendas oficiais, dados de audiência televisiva e imagens de transmissão do evento”, escreveu.

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Segundo a decisão, grande parte dos dados solicitados tem natureza pública e está sujeita a regras de transparência, não havendo justificativa para acionar diretamente a Justiça Eleitoral sem tentativa prévia de acesso por essas vias.

O relator também afastou a alegação de urgência, requisito que pode justificar a produção antecipada de provas. De acordo com ele, não foram apresentados elementos concretos que indiquem risco de desaparecimento ou alteração das informações pretendidas, muitas das quais dizem respeito a registros administrativos permanentes.

Outro ponto levantado foi o caráter abrangente do pedido. Para o ministro, a medida não pode ser utilizada como instrumento para uma apuração genérica em busca de eventuais irregularidades, sem delimitação precisa dos fatos e das provas a serem produzidas.

“Especialmente na seara eleitoral, dadas as particularidades e especificidades desta Justiça Especializada, a propositura de procedimento dessa natureza exige especial cautela, devendo estar amparado na demonstração concreta da indispensabilidade da intervenção judicial para a produção da prova pretendida, circunstância que, repito, não se verifica na hipótese dos autos”, justificou o ministro.

Apesar da rejeição do pedido do PL, ainda há no TSE outra ação que discute o desfile da Acadêmicos de Niteroi no carnaval deste ano. Em caráter liminar, antes da apresentação na Sapucaí, a Corte negou pedidos por propaganda eleitoral antecipada apresentadas pelos partidos Novo e Missão que questionavam o enredo da agremiação e sustentavam que o samba-enredo que retrata a história do presidente Lula ultrapassava o caráter cultural e se transforma em peça de promoção política, equivalente a um pedido implícito de voto.

Na ocasião, os ministros acompanharam o entendimento da relatora, ministra Estela Aranha, que ressaltou que a legislação proíbe o pedido explícito de voto em circunstâncias que não encontram juízo de certeza nesta primeira análise do caso.

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“Eventual ilícito, mesmo sob os contornos de abuso eleitoral, deve ser apurado posteriormente, de acordo com a legislação. Não se verifica, neste momento, elemento concreto de campanha eleitoral antecipada, nem circunstância que permita afirmar, de forma segura, a ocorrência de irregularidade”, afirmou. Apesar da negativa da liminar, o processo segue para análise de mérito e o Ministério Público Eleitoral já foi citado para se manifestar.

Fonte: InfoMoney