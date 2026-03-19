Tupy (TUPY3) amplia prejuízo em 6,4 vezes, para R$ 626,5 mi no 4º trimestre

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SÃO PAULO, ⁠19 Mar (Reuters) – A Tupy (TUPY3) teve prejuízo líquido ⁠de R$626,5 milhões no quarto trimestre de 2025, 6,4 vezes acima da perda de R$97,7 milhões registrada um ano antes, divulgou nesta quarta-feira a multinacional brasileira do setor ‌de metalurgia.

No material de divulgação do balanço, a companhia citou um impacto de R$544 milhões no resultado decorrente de iniciativas de reestruturação realizadas e provisionadas ao longo do ano baseadas na execução do projeto de desmobilização de capacidade, ⁠decorrentes ‌de iniciativas de otimização da capacidade e de realocação ⁠da produção para linhas mais eficientes

De acordo com a Tupy, tais iniciativas contribuirão para o aumento das margens, da geração de caixa e do retorno sobre o capital investido (ROIC).

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O resultado do quarto trimestre também ​mostrou queda de 12,4% nas receitas, para R$2,18 bilhões, refletindo, principalmente, o menor volume de vendas nas aplicações ​para veículos comerciais, segundo a companhia.

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‘O cenário de incertezas relacionado a tarifas — e seus efeitos sobre variáveis econômicas, como inflação e taxas de juros, — somado a indicadores setoriais depreciados, entre eles preços de frete e ‌níveis de ocupação, impactaram a demanda por ​veículos comerciais, uma vez que as companhias de transporte têm postergado a renovação e a ampliação de suas frotas’, afirmou.

Do total das receitas, ⁠40% tiveram origem ​na América do ​Norte, enquanto as Américas do Sul e Central representaram 40% e a ⁠Europa, 17%. Os demais 3% ​provieram da Ásia, África e Oceania.

O Ebitda ajustado totalizou R$39 milhões, um tombo de 84,5% ano a ano, com margem de ​1,8%, ante 10,1% um ano antes.

Nos últimos três meses de 2025, a companhia apresentou geração ​de caixa operacional no ⁠valor de R$358 milhões, queda de 40% ano a ano. Segundo a ⁠Tupy, a base de comparação foi afetada pela restituição de imposto no exterior e recebimentos extraordinários de clientes no quarto trimestre de 2024.

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A companhia encerrou 2025 com endividamento líquido de R$2,2 bilhões, enquanto a alavancagem financeira subiu para 3,35 ​vezes.

Fonte: InfoMoney