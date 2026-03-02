Turbulência severa atinge voo da Azul entre Campinas e Chapecó durante tempestade

Um voo da Azul que fazia o trajeto entre Campinas (SP) e Chapecó (SC) enfrentou forte turbulência em meio a uma área de instabilidade atmosférica. O episódio ocorreu durante tempestade na rota e gerou apreensão entre passageiros.

De acordo com relatos divulgados nas redes sociais, a aeronave passou por momentos de turbulência severa provocados por correntes ascendentes intensas e variações bruscas de vento, fenômenos comuns em sistemas convectivos associados a tempestades.

Especialistas explicam que a turbulência é causada por alterações no fluxo de ar e pode ocorrer com maior intensidade em áreas de cumulonimbus (CBs), nuvens típicas de tempestade. Apesar do impacto visual e da sensação de instabilidade na cabine, aeronaves comerciais são certificadas para suportar cargas muito superiores às enfrentadas em episódios como esse.

A orientação padrão em situações de instabilidade é manter o cinto de segurança afivelado sempre que estiver sentado, medida considerada essencial para evitar ferimentos.

A aviação comercial é considerada um dos meios de transporte mais seguros do mundo, justamente porque riscos meteorológicos são constantemente monitorados e gerenciados por equipes técnicas e pilotos treinados para operar em diferentes cenários climáticos.