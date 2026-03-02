02/03/2026
ContilPop
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa

Turbulência severa atinge voo da Azul entre Campinas e Chapecó durante tempestade

Companhia reforça que aeronaves são projetadas para suportar esse tipo de situação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Turbulência severa atinge voo da Azul entre Campinas e Chapecó
Turbulência severa atinge voo da Azul entre Campinas e Chapecó/Foto: Reprodução

Um voo da Azul que fazia o trajeto entre Campinas (SP) e Chapecó (SC) enfrentou forte turbulência em meio a uma área de instabilidade atmosférica. O episódio ocorreu durante tempestade na rota e gerou apreensão entre passageiros.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

De acordo com relatos divulgados nas redes sociais, a aeronave passou por momentos de turbulência severa provocados por correntes ascendentes intensas e variações bruscas de vento, fenômenos comuns em sistemas convectivos associados a tempestades.

Especialistas explicam que a turbulência é causada por alterações no fluxo de ar e pode ocorrer com maior intensidade em áreas de cumulonimbus (CBs), nuvens típicas de tempestade. Apesar do impacto visual e da sensação de instabilidade na cabine, aeronaves comerciais são certificadas para suportar cargas muito superiores às enfrentadas em episódios como esse.

LEIA TAMBÉM: “Nossa pena é perpétua”: sobrinho transforma dor em memória dez anos após feminicídio

A orientação padrão em situações de instabilidade é manter o cinto de segurança afivelado sempre que estiver sentado, medida considerada essencial para evitar ferimentos.

A aviação comercial é considerada um dos meios de transporte mais seguros do mundo, justamente porque riscos meteorológicos são constantemente monitorados e gerenciados por equipes técnicas e pilotos treinados para operar em diferentes cenários climáticos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.