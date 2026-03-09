09/03/2026
ContilPop
Cantor Leonardo coloca bebida na boca do neto e causa polêmica; Veja vídeo
Babá dos filhos de Virginia Fonseca revela ter denunciado abuso contra filha
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar

Turnaround da MRV (MRVE3) acabou, diz CFO da construtora

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
turnaround-da-mrv-(mrve3)-acabou,-diz-cfo-da-construtora

Um dos principais temas que envolviam a construtora MRV&Co (MRVE3) no ano de 2025 era o seu processo de turnaround (expressão em inglês que significa “recuperação de performance”). Agora, em 2026, a companhia já não tem motivos mais para falar no assunto.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

“O turnaround operacional acabou. Geramos caixa, demos lucro, então, não tem mais”, afirmou o CFO da companhia, Ricardo Paixão em entrevista ao InfoMoney. Para 2026, a expectativa é de continuidade de melhoria gradual.

Leia mais: 

Viva do lucro de grandes empresas

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho “Não tem nenhuma obra ruim, que acaba e tudo melhora de uma hora para a outra. Mas, ao mesmo tempo, também não tem uma obra que é muito boa e transforma totalmente nosso resultado”, explica.

O executivo espera que haja incremento de vendas em comparação ao que foi observado em 2025, já que, em sua visão, as condições de mercado estariam ainda melhor do que as observadas no ano anterior. Dentre os fatores que fariam com que o mercado estivesse melhor para MRV, Paixão cita alterações no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que realizou ajustes na faixa de renda.

“Ainda há um déficit habitacional que infelizmente continua muito grande”, afirma. “Continuamos tendo oportunidade e uma obrigação grande de ajudar a resolver esse problema do país. Então, temos espaço para continuar crescendo”.

Continua depois da publicidade

Em termos práticos, o executivo cita que a construtora deve crescer produção, deve crescer incrementalmente a quantidade de vendas e observar recuperação da margem bruta, por consequência.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.