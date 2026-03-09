turnaround-da-mrv-(mrve3)-acabou,-diz-cfo-da-construtora

Um dos principais temas que envolviam a construtora MRV&Co (MRVE3) no ano de 2025 era o seu processo de turnaround (expressão em inglês que significa “recuperação de performance”). Agora, em 2026, a companhia já não tem motivos mais para falar no assunto.

“O turnaround operacional acabou. Geramos caixa, demos lucro, então, não tem mais”, afirmou o CFO da companhia, Ricardo Paixão em entrevista ao InfoMoney. Para 2026, a expectativa é de continuidade de melhoria gradual.

Leia mais:

Viva do lucro de grandes empresas

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho “Não tem nenhuma obra ruim, que acaba e tudo melhora de uma hora para a outra. Mas, ao mesmo tempo, também não tem uma obra que é muito boa e transforma totalmente nosso resultado”, explica.

O executivo espera que haja incremento de vendas em comparação ao que foi observado em 2025, já que, em sua visão, as condições de mercado estariam ainda melhor do que as observadas no ano anterior. Dentre os fatores que fariam com que o mercado estivesse melhor para MRV, Paixão cita alterações no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, que realizou ajustes na faixa de renda.

“Ainda há um déficit habitacional que infelizmente continua muito grande”, afirma. “Continuamos tendo oportunidade e uma obrigação grande de ajudar a resolver esse problema do país. Então, temos espaço para continuar crescendo”.

Continua depois da publicidade

Em termos práticos, o executivo cita que a construtora deve crescer produção, deve crescer incrementalmente a quantidade de vendas e observar recuperação da margem bruta, por consequência.