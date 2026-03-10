Uber lança ferramenta uber mulher para passageiras viajarem com motoristas mulheres

A mobilidade urbana em solo baiano ganha um reforço importante em segurança e conforto. A partir desta semana, o Uber lança ferramenta para passageiras viajarem com motoristas mulheres em Salvador, uma funcionalidade aguardada que começa a ser liberada gradualmente.

O recurso, batizado de “Uber Mulher”, faz parte de uma expansão nacional que atinge 13 capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

O objetivo da plataforma é oferecer uma camada extra de tranquilidade para o público feminino. Segundo a empresa, a funcionalidade permite que a usuária priorize ou escolha exclusivamente condutoras mulheres, combatendo a insegurança e o assédio no transporte por aplicativo.

Como funciona o novo recurso em Salvador

A ferramenta não é única, mas sim dividida em três modalidades distintas dentro do menu do aplicativo:

Reserve Uber Mulher: Permite agendar a viagem com antecedência mínima de 30 minutos, garantindo que uma motorista mulher aceite a corrida.

Preferência das Mulheres: Uma configuração no perfil que prioriza condutoras mulheres na categoria UberX (sujeito à disponibilidade da região).

Uber Mulher Direto: Opção na tela inicial para chamadas imediatas. Caso não haja motorista disponível, o app pergunta se a usuária deseja aguardar ou chamar um motorista homem.

Segurança para o Uber Teens

Uma novidade importante é que o recurso também estará disponível para o Uber Teens. Responsáveis por adolescentes entre 12 e 17 anos poderão configurar a conta para que os jovens viajem prioritariamente com motoristas mulheres, mantendo o monitoramento em tempo real já existente na modalidade.

Crescimento das motoristas mulheres

A iniciativa também visa incentivar o público feminino a dirigir pela plataforma. Desde 2019, com o programa “U-Elas”, o número de condutoras cresceu 160%. Entretanto, a Uber ressalta que as mulheres ainda representam apenas 8% da base total de motoristas no Brasil, o que pode influenciar no tempo de espera ao utilizar o novo filtro.

A expansão do Uber Mulher reafirma o compromisso da empresa com o enfrentamento da violência contra a mulher, unindo tecnologia e parcerias com organizações especializadas para educar e proteger tanto passageiras quanto colaboradoras.

