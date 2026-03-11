Uberlândia rejeita moção contra repórter da Globo por camiseta de Taylor Swift no lugar de Jesus

A jornalista Mariana Spinelli, da GE TV, virou alvo de uma moção de repúdio na Câmara Municipal de Uberlândia após aparecer usando uma camiseta que retratava a cantora Taylor Swift no lugar de Jesus Cristo. A situação acabou virando pauta política na sessão da última terça-feira (10/3), em que os vereadores votaram uma moção de repúdio contra a jornalista, a qual foi recusada.

A peça de roupa foi usada em setembro de 2025, durante a transmissão de um jogo da National Football League (NFL) realizado no Brasil. Na época, circulavam rumores de que a artista poderia estar presente para assistir ao namorado, o jogador Travis Kelce.

Trecho do clipe de "Opalite", de Taylor Swift Crédito: Reprodução @taylorswift Taylor Swift em "The Life of a Showgirl" Foto/Instagram/@taylorswift

No texto, os autores afirmavam que a camiseta seria ofensiva à fé cristã e defendiam que o Legislativo municipal se manifestasse oficialmente contra a repórter.

A proposta, no entanto, gerou críticas entre parlamentares da própria Casa. A vereadora Amanda Gondim (PSB) disse ter se sentido constrangida com o tema levado ao plenário.

Protocolada há cerca de seis meses, a moção acabou rejeitada na votação final: foram 13 votos pela rejeição, dois favoráveis e duas abstenções. Com isso, a Câmara decidiu não emitir nenhuma manifestação oficial contra a jornalista.

Mariana Spinelli ainda não se manifestou sobre o assunto.