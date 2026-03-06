07/03/2026
UEFA pune Real Madrid por ato discriminatório de torcedor e impõe alerta ao Bernabéu

Escrito por Portal Leo Dias
A UEFA aplicou uma sanção ao Real Madrid após um episódio envolvendo comportamento discriminatório registrado nas arquibancadas durante um jogo recente da UEFA Champions League. A entidade determinou uma multa de 15 mil euros ao clube espanhol e estabeleceu uma punição condicional que pode resultar no fechamento parcial do Estádio Santiago Bernabéu em partidas futuras do torneio.

Torcedor foi retirado antes do início da partida

O caso ocorreu no confronto de volta do mata-mata da competição continental contra o Benfica. Durante a presença do público no estádio, um torcedor do Real Madrid foi identificado realizando gestos associados ao nazismo nas arquibancadas.

A segurança do estádio agiu antes do apito inicial e retirou o homem do local após sua identificação. O episódio foi registrado e posteriormente analisado pelos órgãos disciplinares da UEFA, que decidiram aplicar a sanção ao clube espanhol.

Clube se posicionou após o jogo

Após a partida, o Real Madrid divulgou um comunicado oficial condenando o ocorrido e reforçando sua posição institucional contra manifestações de ódio. Na nota, o clube repudiou “expressões que incitam violência e ódio no esporte e na sociedade”.

A entidade europeia considerou o caso como comportamento discriminatório vindo da arquibancada, o que motivou a aplicação da multa financeira ao clube.

Fechamento parcial do estádio fica como punição condicional

Além da multa de 15 mil euros, a decisão disciplinar prevê uma medida adicional que poderá ser aplicada em caso de reincidência. A UEFA determinou o fechamento parcial do Santiago Bernabéu, com bloqueio de cerca de 500 assentos localizados na arquibancada sul inferior.

No entanto, essa restrição não será executada imediatamente. A sanção foi estabelecida de forma suspensa e só passará a valer se novos comportamentos semelhantes forem registrados em partidas organizadas pela entidade nas próximas competições europeias.

