Ufac abre seleção de bolsistas para projeto de tecnologia com remuneração de até R$ 3,1 mil

Estudantes da área de computação da Universidade Federal do Acre (Ufac) terão a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa em desenvolvimento web e ainda receber bolsas que podem chegar a R$ 3.120 por mês. A seleção faz parte do projeto Web Academy e abre inscrições entre 18 e 19 de março, com vagas para alunos de graduação e mestrado.

O edital foi publicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac (Propeg) e prevê a seleção de bolsistas que irão atuar em atividades de pesquisa e desenvolvimento de software dentro do projeto.

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Ao todo, são quatro vagas imediatas, além de cadastro de reserva, distribuídas entre três modalidades de bolsas voltadas a estudantes do curso de Sistemas de Informação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da universidade.

Os estudantes selecionados irão atuar principalmente em atividades de pesquisa e desenvolvimento web, além de colaborar em ações de monitoria relacionadas ao projeto.

O valor das bolsas varia conforme a modalidade:

R$ 1.236 mensais para estudantes de graduação (modalidades ALP1 e ALP1-M)

R$ 3.120 mensais para estudantes de mestrado (modalidade ALP3)

As bolsas terão duração de até 12 meses, com início previsto para abril de 2026. Para participar, os candidatos devem ter disponibilidade mínima de 20 horas semanais para as atividades do projeto.

Projeto de capacitação tecnológica

O Web Academy é um projeto de pesquisa e desenvolvimento voltado à formação de profissionais e pesquisadores na área de tecnologia. A iniciativa é executada pela universidade em parceria com empresas do setor, como Motorola Mobility e Flextronics, com apoio da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

A proposta é fortalecer a formação científica de estudantes da universidade e estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas na área de desenvolvimento web full-stack.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por e-mail, enviando a documentação exigida no edital para [email protected] . No assunto da mensagem, o candidato deve indicar a inscrição para bolsista e o código da vaga desejada.

Entre os requisitos para participação estão coeficiente de rendimento mínimo de 6, matrícula ativa nos cursos exigidos e não possuir vínculo empregatício.

O processo seletivo inclui análise curricular e entrevista técnica. O resultado final está previsto para 30 de março, com formalização das bolsas entre 31 de março e 3 de abril.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA: