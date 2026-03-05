07/03/2026
Ufac abre seleção para pós-graduação em práticas hospitalares e medicina veterinária

Bolsas são de R$ 2 mil; programa oferece seis vagas

Curso terá carga horária total de 1.920 horas, sendo 80% de atividades práticas e 20% teóricas, | Foto: Altino Machado/Amazônia Real

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu, na segunda-feira (2),  processo seletivo para ingresso no Programa de Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva. Ao todo, estão sendo ofertadas seis vagas para profissionais formados em medicina veterinária, com possibilidade de bolsa mensal de R$ 2 mil durante um ano.

A seleção foi publicada por meio de edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e prevê formação em regime de ensino em serviço, com foco em atividades práticas realizadas no campus da universidade em Rio Branco.

O curso terá carga horária total de 1.920 horas, sendo 80% de atividades práticas e 20% teóricas, e duração de 12 meses, com direito a 30 dias de férias ao longo do período.

LEIA TAMBÉM: Três candidatos disputam a eleição para reitoria da Ufac; saiba quem são eles

Áreas e vagas disponíveis

O programa oferece vagas em cinco áreas de concentração:

  • Anestesiologia Veterinária – 1 vaga
  • Clínica Médica de Pequenos Animais – 2 vagas
  • Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres – 1 vaga
  • Diagnóstico por Imagem – 1 vaga
  • Medicina Veterinária Preventiva – 1 vaga

Segundo o edital, os selecionados deverão se dedicar exclusivamente ao programa, não podendo manter vínculo empregatício durante o período de formação.

Bolsa e natureza do programa

Os participantes poderão receber bolsa mensal de R$ 2 mil, paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional do Acre (Fundape). A concessão depende da disponibilidade de recursos e do cumprimento das exigências acadêmicas.

A universidade ressalta que o programa não configura vínculo empregatício, sendo caracterizado como formação profissional em regime de aprimoramento acadêmico.

Como será a seleção

O processo seletivo terá duas etapas:

  • Entrevista e arguição oral (eliminatória e classificatória)
  • Análise do currículo Lattes (classificatória)

A entrevista terá peso maior na avaliação final e será realizada por videoconferência.

As inscrições devem ser feitas por e-mail, com envio da ficha de inscrição e documentação exigida para: [email protected]

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

