Ufac abre seleção para pós-graduação em práticas hospitalares e medicina veterinária

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu, na segunda-feira (2), processo seletivo para ingresso no Programa de Aprimoramento em Práticas Hospitalares e Medicina Veterinária Preventiva. Ao todo, estão sendo ofertadas seis vagas para profissionais formados em medicina veterinária, com possibilidade de bolsa mensal de R$ 2 mil durante um ano.
A seleção foi publicada por meio de edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e prevê formação em regime de ensino em serviço, com foco em atividades práticas realizadas no campus da universidade em Rio Branco.
O curso terá carga horária total de 1.920 horas, sendo 80% de atividades práticas e 20% teóricas, e duração de 12 meses, com direito a 30 dias de férias ao longo do período.
Áreas e vagas disponíveis
O programa oferece vagas em cinco áreas de concentração:
- Anestesiologia Veterinária – 1 vaga
- Clínica Médica de Pequenos Animais – 2 vagas
- Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres – 1 vaga
- Diagnóstico por Imagem – 1 vaga
- Medicina Veterinária Preventiva – 1 vaga
Segundo o edital, os selecionados deverão se dedicar exclusivamente ao programa, não podendo manter vínculo empregatício durante o período de formação.
Bolsa e natureza do programa
Os participantes poderão receber bolsa mensal de R$ 2 mil, paga pela Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional do Acre (Fundape). A concessão depende da disponibilidade de recursos e do cumprimento das exigências acadêmicas.
A universidade ressalta que o programa não configura vínculo empregatício, sendo caracterizado como formação profissional em regime de aprimoramento acadêmico.
Como será a seleção
O processo seletivo terá duas etapas:
- Entrevista e arguição oral (eliminatória e classificatória)
- Análise do currículo Lattes (classificatória)
A entrevista terá peso maior na avaliação final e será realizada por videoconferência.
As inscrições devem ser feitas por e-mail, com envio da ficha de inscrição e documentação exigida para: [email protected]
LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA: