08/03/2026
Ufac divulga lista de classificados no vestibular indígena 2026 e abre prazo para recursos

Sede da Ufac
Sede da Ufac/Foto: Reprodução

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou neste sábado (7) o resultado preliminar da prova objetiva referente ao processo seletivo específico para ingresso de indígenas em 2026.

O documento, assinado pela pró-reitora Ednacelí Abreu Damasceno no dia 5 de março de 2026, apresenta a relação de candidatos classificados e desclassificados para diversos cursos de graduação.

O edital detalha que muitos candidatos foram desclassificados por não atingirem a nota mínima exigida pelo item 27 ou por estarem ausentes no dia do exame.

Para os candidatos que desejam contestar esses índices, o período para interposição de recursos via internet ocorreu durante todo o dia 6 de março de 2026, seguindo o horário oficial de Rio Branco. A instituição ressaltou que não se responsabilizaria por falhas técnicas no envio desses dados e que o resultado final após a análise dos recursos será publicado no dia 9 de março de 2026.

VEJA LISTA:

