13/03/2026
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UFC anuncia parceria com o FBI para auxiliar treinamento de agentes

Atletas da organização palestram e ministram treinos na Academia de Agentes Especiais do FBI neste fim de semana (14 e 15/3); objetivo é aprimorar técnicas de combate e defesa dos federais

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Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

O UFC oficializou uma parceria histórica com o FBI (Federal Bureau of Investigation) para integrar técnicas de artes marciais profissionais ao treinamento de agentes federais norte-americanos. O acordo, que vinha sendo costurado nos bastidores desde o ano passado, visa elevar o nível de preparo físico e tático dos funcionários do governo através da experiência dos maiores lutadores do mundo.

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O anúncio foi celebrado por Dana White, presidente do UFC, que destacou o orgulho em apoiar a principal agência de aplicação da lei do planeta. “É uma oportunidade incrível para nossos atletas, e temos honra em fortalecer as técnicas de defesa de quem protege o país diariamente”, afirmou o mandatário.

Treinamento em Quantico

Neste sábado e domingo (14 e 15/3), a elite do UFC estará presente na lendária Academia de Agentes Especiais em Quantico, Virgínia. O diretor do FBI, Kash Patel, ressaltou que a troca de conhecimentos ajudará os agentes a estarem ainda mais preparados para os desafios de segurança nacional.

  • Foco do Treinamento: Instruções práticas de combate corpo a corpo, imobilizações e técnicas de defesa pessoal sob estresse.

  • Palestras Motivacionais: Além da prática, os lutadores compartilharão lições sobre disciplina, resiliência mental e superação.

  • Institucional: A parceria reforça a imagem do UFC como uma entidade de excelência em performance humana e técnica de combate.

Atletas Selecionados para a Missão

Confira os nomes de peso que representarão o UFC nesta primeira etapa da parceria institucional:

Lutador(a) Especialidade Status na Organização
Justin Gaethje Wrestling / Muay Thai Ex-campeão interino (Leves)
Chris Weidman Wrestling / Jiu-Jitsu Ex-campeão (Médios)
Jorge Masvidal Striking / Boxe Dono do cinturão BMF
Renzo Gracie Jiu-Jitsu Brasileiro Lenda do Esporte
Michael Chandler Wrestling / Explosão Top do Ranking
Manel Kape Kickboxing / Rapidez Top do Ranking (Moscas)
Claudia Gadelha Jiu-Jitsu / MMA Embaixadora do UFC

A visita dos atletas a Quantico marca o início de uma colaboração que pode se tornar permanente. Para os lutadores do UFC, a experiência serve como um reconhecimento do nível técnico atingido pelas artes marciais mistas, agora validadas como ferramenta essencial de segurança de estado. O impacto desse treinamento será avaliado pelo FBI para futuras expansões do programa para outras unidades federais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet

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