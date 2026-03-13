UFC anuncia parceria com o FBI para auxiliar treinamento de agentes

O UFC oficializou uma parceria histórica com o FBI (Federal Bureau of Investigation) para integrar técnicas de artes marciais profissionais ao treinamento de agentes federais norte-americanos. O acordo, que vinha sendo costurado nos bastidores desde o ano passado, visa elevar o nível de preparo físico e tático dos funcionários do governo através da experiência dos maiores lutadores do mundo.
O anúncio foi celebrado por Dana White, presidente do UFC, que destacou o orgulho em apoiar a principal agência de aplicação da lei do planeta. “É uma oportunidade incrível para nossos atletas, e temos honra em fortalecer as técnicas de defesa de quem protege o país diariamente”, afirmou o mandatário.
Treinamento em Quantico
Neste sábado e domingo (14 e 15/3), a elite do UFC estará presente na lendária Academia de Agentes Especiais em Quantico, Virgínia. O diretor do FBI, Kash Patel, ressaltou que a troca de conhecimentos ajudará os agentes a estarem ainda mais preparados para os desafios de segurança nacional.
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Foco do Treinamento: Instruções práticas de combate corpo a corpo, imobilizações e técnicas de defesa pessoal sob estresse.
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Palestras Motivacionais: Além da prática, os lutadores compartilharão lições sobre disciplina, resiliência mental e superação.
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Institucional: A parceria reforça a imagem do UFC como uma entidade de excelência em performance humana e técnica de combate.
Atletas Selecionados para a Missão
Confira os nomes de peso que representarão o UFC nesta primeira etapa da parceria institucional:
|Lutador(a)
|Especialidade
|Status na Organização
|Justin Gaethje
|Wrestling / Muay Thai
|Ex-campeão interino (Leves)
|Chris Weidman
|Wrestling / Jiu-Jitsu
|Ex-campeão (Médios)
|Jorge Masvidal
|Striking / Boxe
|Dono do cinturão BMF
|Renzo Gracie
|Jiu-Jitsu Brasileiro
|Lenda do Esporte
|Michael Chandler
|Wrestling / Explosão
|Top do Ranking
|Manel Kape
|Kickboxing / Rapidez
|Top do Ranking (Moscas)
|Claudia Gadelha
|Jiu-Jitsu / MMA
|Embaixadora do UFC
A visita dos atletas a Quantico marca o início de uma colaboração que pode se tornar permanente. Para os lutadores do UFC, a experiência serve como um reconhecimento do nível técnico atingido pelas artes marciais mistas, agora validadas como ferramenta essencial de segurança de estado. O impacto desse treinamento será avaliado pelo FBI para futuras expansões do programa para outras unidades federais.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet