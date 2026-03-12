UFC: entenda rixa de Dana White com lutador retirado do ranking geral

O clima nos bastidores do Ultimate atingiu o ponto de ebulição. O presidente do UFC, Dana White, e o lutador peso-leve Arman Tsarukyan protagonizam um embate que transcende as grades do octógono. A tensão, que se arrasta desde o final do ano passado, teve um desdobramento drástico nesta terça-feira (10/3): o atleta armênio foi oficialmente removido do ranking peso por peso (Pound-for-Pound) da organização, que reúne os melhores lutadores independentemente da categoria.

Embora Tsarukyan ainda ocupe a 2ª posição no ranking dos leves, a sua exclusão da lista geral é vista como uma resposta direta às críticas públicas de Dana White. Durante a coletiva do UFC 326, o mandatário foi enfático ao afirmar que não está “empolgado” com o lutador por diversos motivos que vão além das declarações na imprensa.

O Histórico de Indisciplina

A insatisfação de Dana White não é gratuita. Tsarukyan acumulou episódios que ferem o código de conduta da instituição e geram desgaste na imagem do esporte.

Briga em Evento de Wrestling: Recentemente, Arman causou uma confusão generalizada ao agredir um adversário após o término de uma luta de exibição, forçando a intervenção de seguranças.

Agressão em Encarada: Em novembro de 2025, o lutador desferiu uma cabeçada em Dan Hooker durante uma encarada oficial, atitude que o tirou da disputa pelo cinturão interino.

Estilo de Vida: Vindo de uma família influente na Armênia, o estilo de vida extravagante de Tsarukyan gera dúvidas em Dana sobre o seu real comprometimento com a carreira de alto rendimento.

Consequências na Carreira

A “geladeira” imposta pela cúpula do UFC pode custar caro ao atleta. Ao ser esnobado em disputas de título recentes, como o cinturão interino disputado por Paddy Pimblett e Justin Gaethje, Arman vê seu caminho até o topo ficar cada vez mais longo.

Situação do Atleta Detalhes Oficiais Ranking dos Leves 2º Colocado (Mantido) Ranking Peso por Peso Removido em 10/03/2026 Relação com Dana White Crítica e Instável Última Polêmica Agressão em evento de wrestling Próximo Passo Aguarda definição de nova luta

Para Dana White, a disciplina é tão importante quanto o talento técnico. O recado enviado com a atualização do ranking é claro: no UFC, as atitudes antidesportivas têm peso direto nas oportunidades de mercado. Enquanto Tsarukyan não alinhar sua postura fora das lutas com as expectativas da organização, o tão sonhado “title shot” pode continuar sendo um objetivo distante.

