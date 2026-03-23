Última semana para inscrições no Concurso de Cartas dos Correios

Escolas públicas e privadas de todo o Brasil têm até o dia 27 de março para se inscrever no 55º Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU) e realizado no país pelos Correios.

Cada instituição pode selecionar e enviar até duas cartas de estudantes com até 15 anos. O concurso busca estimular a criatividade, a escrita e o desenvolvimento linguístico de crianças e adolescentes.

Tema aborda relações humanas no mundo digital

Neste ano, o tema proposto é: “Escreva uma carta a um amigo explicando a importância das relações humanas num mundo digital”.

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A proposta incentiva os jovens a refletirem sobre o impacto da tecnologia nas relações e resgata a prática da comunicação por cartas.

Etapas vão do nível escolar ao internacional

A competição é dividida em três fases: escolar, estadual e nacional. As melhores redações de cada estado avançam para a etapa nacional, onde são escolhidas as três melhores do país.

O estudante vencedor representa o Brasil na fase internacional, organizada pela UPU.

Premiação inclui estudantes e escolas

Na etapa nacional, o autor da melhor carta recebe R$ 7.500, enquanto a escola é premiada com R$ 7.875. O segundo e terceiro colocados também recebem valores em dinheiro, com premiação proporcional para as instituições de ensino.

Na fase estadual, os prêmios são de R$ 1.725 para o estudante vencedor e R$ 1.875 para a escola.

Brasil se destaca na competição

O país é um dos mais premiados no concurso, acumulando medalhas ao longo das últimas décadas. Em 2025, mais de 3 mil cartas foram enviadas por mais de 2 mil escolas de todo o Brasil.

A iniciativa reforça o incentivo à educação e à formação de jovens por meio da escrita e da reflexão sobre temas atuais.