14/03/2026
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Um ano após grave acidente, jogador reaparece emocionado em inauguração de centro de treinamento

Atacante participou da abertura do novo CT da base do Botafogo-SP e falou sobre recuperação

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Um ano após grave acidente, jogador reaparece emocionado em inauguração de centro de treinamento
Pedro Severino reaparece após acidente grave/ Foto: Reprodução

Um ano após o acidente que quase encerrou sua carreira, o atacante Pedro Severino viveu neste sábado (14) um momento simbólico no futebol ao participar da inauguração da Botafogo Academy, novo centro de treinamento das categorias de base do Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto).

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Revelado pelo clube, o jogador foi responsável por dar o pontapé inicial da cerimônia realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Durante o evento, ele falou pela primeira vez com a imprensa desde o acidente sofrido em março de 2025.

Em tom emocionado, o atacante afirmou que vive um momento de felicidade após a evolução no processo de recuperação.

“Deu tudo certo, não fiquei nervoso, nada. Estou muito bem. Sinto uma felicidade imensa por estar aqui e inaugurar o CT”, declarou.

Ainda em processo de reabilitação, Pedro já retomou parte da rotina. O jogador segue realizando sessões frequentes de fisioterapia, voltou a correr e tem participado de atividades ao lado da família enquanto busca recuperar a condição física.

“A recuperação está sendo muito boa e muito importante. As profissionais que vão em casa para me ajudar têm sido fundamentais”, disse. “Na minha cabeça, preciso melhorar o mais rápido possível este ano e atingir 100%. Já estou evoluindo, mas ainda não estou totalmente recuperado.”

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O atleta também destacou o apoio recebido de torcedores e pessoas do meio do futebol durante o período mais difícil da recuperação.

“Fico muito feliz em receber essas mensagens. Sei que muitos torcem para que eu melhore o mais rápido possível. É importante voltar bem para que todos fiquem felizes comigo.”

Presente na cerimônia, o pai do jogador, o ex-atacante Lucas Severino, que também foi revelado pelo clube, classificou o momento como um verdadeiro milagre para a família.

“É lindo, gratificante, um milagre. Estar ao lado do meu filho participando desta festa é realmente um milagre”, afirmou.

O acidente que mudou a trajetória do atleta aconteceu em 4 de março de 2025. Na época com 19 anos e jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino estava em um carro que colidiu na traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, na altura de Americana, também no interior paulista.

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