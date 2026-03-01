Um dos seis detentos que fugiram do presídio Manoel Neri é recapturado em Cruzeiro do Sul

Um dos seis detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, neste domingo (1º), foi recapturado pela Polícia Penal. O homem, cuja identidade é Anderson Galvão da Silva, foi localizado durante as buscas realizadas pelas forças de segurança.
As equipes seguem mobilizadas na tentativa de capturar os outros cinco foragidos. Participam da operação a Polícia Penal, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que auxilia nas buscas aéreas.
LEIA TAMBÉM:
Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar
Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre
Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo
A fuga ocorreu no Bloco 8 da unidade prisional, por volta das 13h30. As circunstâncias da evasão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Veja nota completa:
O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura de Anderson Galvão da Silva, que fugiu neste domingo, 1º, da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul.
O detento foi recapturado durante a operação de buscas realizada pela Polícia Penal e demais forças de segurança.
Seguem foragidos:
1. Tiago Gomes da Silva
2. Messias Cavalcante Pedrosa
3. Taisson Gomes de Souza
4. Bruno do Nascimento Monteiro
5. Antônio da Silva e Silva
A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.
Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen