Um dos seis detentos que fugiram do presídio Manoel Neri é recapturado em Cruzeiro do Sul

Recaptura ocorreu durante buscas integradas; cinco detentos seguem foragidos e operação continua.

Um dos seis presos que fugiram do Manoel Neri foi recapturado; cinco seguem foragidos e forças mantêm operação integrada na região.
Um dos seis presos que fugiram do Manoel Neri foi recapturado; cinco seguem foragidos e forças mantêm operação integrada na região/ Foto: ContilNet

Um dos seis detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, neste domingo (1º), foi recapturado pela Polícia Penal. O homem, cuja identidade é  Anderson Galvão da Silva, foi localizado durante as buscas realizadas pelas forças de segurança.

Um dos seis detentos que fugiram do Manoel Neri foi recapturado; cinco seguem foragidos e forças mantêm operação integrada na região.

Um dos seis detentos  que fugiram do Manoel Neri foi recapturado; cinco seguem foragidos e forças mantêm operação integrada na região/ Foto: Reprodução

As equipes seguem mobilizadas na tentativa de capturar os outros cinco foragidos. Participam da operação a Polícia Penal, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que auxilia nas buscas aéreas.

A fuga ocorreu no Bloco 8 da unidade prisional, por volta das 13h30. As circunstâncias da evasão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

 

Veja nota completa: 

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa sobre a recaptura de Anderson Galvão da Silva, que fugiu neste domingo, 1º, da Divisão de Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul.

O detento foi recapturado durante a operação de buscas realizada pela Polícia Penal e demais forças de segurança.

Seguem foragidos:

1. Tiago Gomes da Silva
2. Messias Cavalcante Pedrosa
3. Taisson Gomes de Souza
4. Bruno do Nascimento Monteiro
5. Antônio da Silva e Silva

A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem trabalhando para recapturar os demais fugitivos.

Marcos Frank Costa
Presidente do Iapen

 

