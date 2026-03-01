Um dos seis detentos que fugiram do presídio Manoel Neri é recapturado em Cruzeiro do Sul

Um dos seis detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, neste domingo (1º), foi recapturado pela Polícia Penal. O homem, cuja identidade é Anderson Galvão da Silva, foi localizado durante as buscas realizadas pelas forças de segurança.

As equipes seguem mobilizadas na tentativa de capturar os outros cinco foragidos. Participam da operação a Polícia Penal, o Grupo Especial de Operações em Fronteiras (Gefron) e o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), que auxilia nas buscas aéreas.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

A fuga ocorreu no Bloco 8 da unidade prisional, por volta das 13h30. As circunstâncias da evasão ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Veja nota completa: