“Um pouco de sossego”: Márcio Bittar celebra prisão domiciliar de Bolsonaro

O senador Márcio Bittar utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (25) para comentar a decisão que concedeu prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo, Bittar celebrou o fato de Bolsonaro poder retornar para casa, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos.

“O presidente Bolsonaro finalmente vai ter um pouquinho de sossego, ele vai pra sua casa. Ainda é prisão, prisão domiciliar, mas pelo menos ele vai poder ficar perto da sua esposa, da nossa querida primeira dama, Michelle Bolsonaro, e dos seus filhos. As nossas orações nós continuaremos, porque o que queremos mesmo é que ele esteja livre, andando junto conosco, fazendo o que ele ama, falando pro Brasil, do patriotismo, do amor aos Amazônidas, da nossa defesa, dizendo que Deus está acima de tudo nos nossos valores, pela nossa família”, disse.

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Ainda durante sua fala, Bittar fala que assim que puder, quer abraçar Bolsonaro. “Eu, como milhões de brasileiros, queremos lhe dar um abraço. E saiba, presidente, que tudo aquilo que o senhor plantou, nós estamos colhendo. Vamos colher mais ainda quando você estiver andando conosco com seu filho, Flávio Bolsonaro, fazendo com que o Brasil volte à normalidade”, afirmou.

“Eu sempre disse, não há mal que dure a vida inteira, o senhor foi caçado pelo sistema, continua sendo caçado por aquilo que representa, mas tudo aquilo que o senhor representa é o que faz com que nós amemos o senhor. Seja bem-vindo de volta em casa, a luta continua, conte com a gente. E um abraço grande, forte, um cheiro do povo acreano que ele ama. Tamo junto!”, finalizou.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe a cumprir pena em prisão domiciliar por 90 dias para a recuperação de uma broncopneumonia.

Após esse período, os requisitos para que Bolsonaro permaneça ou não em prisão domiciliar humanitária serão reanalisados.