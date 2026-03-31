UB mais que triplica bancada na Aleac após filiação de deputados em Brasília

Com a recente filiação dos deputados Michelle Melo, Fagner Calegário, Chico Viga e Pablo Bregense, o número de parlamentares do União Brasil na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) mais que triplicou, saindo de dois para sete nomes.

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A filiação dos deputados foi realizada nesta terça-feira (31), em Brasília. De acordo com o portal do partido, todos os quatro são pré-candidatos à reeleição e entraram no partido após o convite do secretário-geral do diretório do União Brasil no Acre, Fábio Rueda.

Rueda também é secretário da representação do Governo do Acre em Brasília e pré-candidato à Câmara dos Deputados.

Os quatro políticos assinaram a ficha de filiação na sede nacional do União Brasil, em Brasília, com a presença do presidente nacional da sigla, Antônio Rueda.

No último sábado (29), o partido também recebeu a adesão do deputado Afonso Fernandes, que deixou o Solidariedade.