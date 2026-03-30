30/03/2026
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Universitários erram pergunta básica no Show do Milhão

Questão envolvia conceito simples de matemática

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Universitários erram pergunta básica no Show do Milhão
Universitários erram pergunta básica no Show do Milhão/Foto: Reprodução

Um momento inusitado marcou a recente edição do programa Show do Milhão, exibido pelo SBT. Três universitários convidados para ajudar uma participante erraram uma pergunta considerada básica de matemática.

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A questão, que valia R$ 100 mil, pedia a definição de “numerais utilizados para indicar uma ordem em sequência”. Ao serem consultados, os estudantes indicaram a alternativa “números cardinais”, resposta incorreta.

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Diante da dúvida, a participante optou por utilizar a ajuda das cartas, recurso que elimina opções erradas. Com isso, conseguiu avançar na escolha correta.

A resposta certa para a pergunta era “números ordinais”, utilizados para indicar posição ou ordem, como primeiro, segundo e terceiro.

O trecho foi compartilhado pelo perfil portal360oficial nas redes sociais.

Poder 360

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