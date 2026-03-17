Aécio Neves adia decisão sobre entrada de Bocalom no PSDB; prefeito terá que esperar mais um dia

O ContilNet recebeu com exclusividade, nesta terça-feira (17), a informação de que o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, adiou a decisão sobre a possível entrada do prefeito Tião Bocalom na sigla.

Aécio deveria dar um ultimato ao prefeito ainda nesta terça-feira, mas a decisão deve ser anunciada na tarde desta quarta-feira (18).

O motivo do adiamento não foi revelado.

Bocalom está em Brasília tratando da situação. O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo, já que o PL não aceitou sua pré-candidatura.

Há o risco de o PSDB também não aceitá-lo e apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick.