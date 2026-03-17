18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Aécio Neves adia decisão sobre entrada de Bocalom no PSDB; prefeito terá que esperar mais um dia

Há o risco de o PSDB também não aceitá-lo e apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo
O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo | Foto: Reprodução

O ContilNet recebeu com exclusividade, nesta terça-feira (17), a informação de que o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, adiou a decisão sobre a possível entrada do prefeito Tião Bocalom na sigla.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Aécio deveria dar um ultimato ao prefeito ainda nesta terça-feira, mas a decisão deve ser anunciada na tarde desta quarta-feira (18).

O motivo do adiamento não foi revelado.

Bocalom está em Brasília tratando da situação. O prefeito busca ingressar no PSDB para disputar o governo, já que o PL não aceitou sua pré-candidatura.

Há o risco de o PSDB também não aceitá-lo e apoiar a pré-candidatura do senador Alan Rick.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.