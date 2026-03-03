URGENTE: morre o vereador Francisco Maia, após dias internado na UTI

03/03/2026
Vereador de Sena Madureira passará por cirurgia após princípio de infarto
Vereador Francisco Maia (PP), de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Faleceu na tarde desta terça-feira (3) o vereador de Sena Madureira, Francisco Maia (PP), de 40 anos. O parlamentar estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, onde se recuperava de uma delicada cirurgia cardíaca realizada na última semana.

SAIBA MAIS: Vereador sofre princípio de infarto e é encaminhado para hospital no interior do Acre

O estado de saúde de Francisco Maia, que já inspirava cuidados intensivos desde o final de fevereiro, tornou-se crítico após complicações pós-operatórias. O vereador havia sido hospitalizado após sofrer um princípio de infarto enquanto estava na comunidade Cazumbá, durante o período de carnaval.

Após os primeiros socorros em Sena Madureira, ele foi transferido para a capital acreana para realizar exames e procedimentos cirúrgicos de urgência.

Ao longo dos últimos dias, familiares, amigos e correligionários acompanhavam com apreensão a evolução do quadro clínico. Mesmo após uma corrente de orações e todo o suporte da equipe médica especializada no hospital particular de Rio Branco, o parlamentar não resistiu.

Francisco Maia desempenhava um papel importante na Câmara Municipal de Sena Madureira, onde presidia a Comissão de Ética. Sua morte deixa uma lacuna no legislativo municipal e comove a classe política do estado. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o local do velório e o sepultamento.

