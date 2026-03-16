18/03/2026
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URGENTE: presidente do Iapen-AC é condenado a prisão e perde cargo de delegado

Sentença aponta disparos em área habitada e uso de arma com identificação adulterada

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Imagens mostram que o delegado foi denunciado por realizar disparos de arma de fogo em lugar habitado e em via pública. — Foto: Reprodução

A 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco condenou o delegado de Polícia Civil Marcos Frank Costa e Silva pelos crimes de disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo com sinal identificador adulterado. A decisão, do dia 11 de março, é resultado de uma investigação iniciada em fevereiro de 2024, após o réu efetuar disparos em frente a uma residência no bairro Floresta Sul. Ele também perdeu o cargo público.

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O ContilNet teve acesso aos autos do processo, que mostram que o delegado foi denunciado por realizar disparos de arma de fogo em lugar habitado e em via pública. Durante a instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia após perícia constatar que a arma utilizada no crime – uma pistola Glock 9mm – apresentava a numeração de série raspada (suprimida). 

O juiz Ricardo Wagner de Medeiros Freire considerou as provas de autoria e materialidade suficientes para a condenação. O magistrado destacou que a conduta do réu, além de colocar em risco a incolumidade pública, feriu gravemente o decoro esperado de um servidor da segurança pública.

Perda do cargo público

Um dos pontos centrais da sentença é a decretação da perda do cargo de Delegado de Polícia Civil. O magistrado fundamentou a decisão com base no artigo 92, inciso I, alínea ‘a’, do Código Penal, justificando que a permanência do réu na estrutura da Polícia Civil tornou-se incompatível com a gravidade dos delitos cometidos.

A decisão ressalta que o réu, ao utilizar uma arma com identificação adulterada e efetuar disparos desmotivados, violou o dever de probidade e a confiança depositada pelo Estado em sua função de zelar pela aplicação da lei.

Penas aplicadas

Além da privação de liberdade e da perda do cargo, a sentença impõe:

  • Suspensão dos direitos políticos: conforme determinado pela Constituição Federal após o trânsito em julgado.
  • Comunicação aos órgãos de classe: a decisão será enviada à Corregedoria Geral da Polícia Civil para as providências administrativas cabíveis.

O réu poderá recorrer da decisão, mas a sentença marca um precedente rigoroso sobre o comportamento de agentes de segurança no estado do Acre.

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