20/03/2026
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Usina João Donato recebe espetáculo “Os Saltimbancos” com entrada gratuita neste fim de semana

Peça infantil será encenada na Usina de Arte João Donato

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Usina João Donato recebe espetáculo “Os Saltimbancos”
Usina João Donato recebe espetáculo “Os Saltimbancos”/Foto: Reprodução

O espetáculo teatral Os Saltimbancos será apresentado neste sábado, 21, e domingo, 22 de março, às 17h, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco. A entrada é gratuita e aberta ao público.

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Baseada na obra de Sergio Bardotti e Luis Enriquez Bacalov, com versão em português de Chico Buarque, a peça é um clássico voltado ao público infantil e familiar, reunindo música, teatro e personagens marcantes.

A montagem conta a história de animais que se unem em busca de liberdade e melhores condições de vida, trazendo mensagens sobre amizade, união e superação.

Os Saltimbancos será apresentado neste sábado, 21, e domingo, 22 de março, às 17h, na Usina de Arte João Donato

Os Saltimbancos será apresentado neste sábado, 21, e domingo, 22 de março, às 17h, na Usina de Arte João Donato/Foto: Reprodução

Com classificação livre, o espetáculo é uma opção de lazer cultural para crianças e adultos durante o fim de semana. A programação acontece sempre às 17h, com expectativa de reunir famílias e apreciadores das artes cênicas.

A realização envolve instituições culturais e parceiros locais, fortalecendo a agenda cultural da capital acreana.

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