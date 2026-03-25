Vagner adia para abril anúncio de quem será vice de Mailza; evento terá presença de Baleia Rossi

O presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, decidiu adiar o anúncio de quem será vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis em 2026. A informação foi dada pelo próprio ex-prefeito ao ContilNet, nesta quinta-feira (25).

A decisão do MDB seria divulgada nesta sexta-feira (27), como havia anunciado Vagner na semana passada, depois que o partido reunisse os diretórios municipais para discutir a situação de forma democrática.

O Leão do Juruá afirmou que o partido precisa de mais tempo para reunir os diretórios do interior e que o foco agora é construir as chapas proporcionais.

“Não vamos fazer agora [anúncio do vice], porque nosso foco nesse momento é trabalhar a chapa federal e estadual. Como teremos que trazer os membros dos diretórios dos municípios, a mobilização é grande e precisamos de tempo”, pontuou.

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Dentro do partido, é unânime a preferência pelo nome da ex-deputada federal Jéssica Sales para o cargo de vice.

Vagner disse que o anúncio deve ficar para depois do dia 4 de abril — que é o prazo final para definição das chapas — em um evento com data a ser marcada, com a presença do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e do deputado federal Isnaldo Bulhões (AL).

“Não tem prazo não, porque nós estamos focados nessa eleição, como eu já te disse, de deputado federal e estadual, montando essa chapa. Então, até o dia 4, que é o prazo final, a gente quer estar com essa chapa toda pronta”, pontuou.

“A partir do dia 4, a gente vai fazer esse evento, porque o presidente Baleia Rossi também está querendo vir ao Acre, e o líder do MDB, que é o Isnaldo Bulhões, também está querendo vir para esse anúncio do MDB, para essa reunião, prestigiando aqui o MDB do Acre. Então, nós vamos aguardar para poder marcar uma agenda boa para fazer um grande evento”, finalizou.