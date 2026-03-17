18/03/2026
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Vagner Sales diz que espera que o MDB eleja até três deputados federais com apoio do Governo

Vagner anunciou que vai a Brasília ainda nesta terça-feira para tratar da situação das chapas

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O presidente diz que o partido vai construir uma chapa competitiva com o apoio do Governo
O presidente diz que o partido vai construir uma chapa competitiva com o apoio do Governo | Foto: Reprodução

O presidente da executiva estadual do MDB, Vagner Sales, está confiante de que o partido vai eleger uma chapa forte de deputados federais nas eleições de 2026, como afirmou em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (17), ocasião em que o partido realiza uma reunião preparatória para discutir quem será o vice na chapa da vice-governadora Mailza.

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O presidente diz que o partido vai construir uma chapa competitiva com o apoio do Governo e eleger até três deputados federais.

“Esse é o período em que a classe política procura os seus partidos para disputar as eleições. E o MDB, eu não tenho nenhuma dúvida de que vamos fazer uma chapa com apoio do governo – porque isso é o que eles estão nos propondo – para que possamos eleger de dois a três deputados federais. Então, não tenho nenhuma dúvida de que teremos uma chapa muito competitiva, uma chapa forte aqui no estado do Acre, para que possamos ter, de novo, a nossa representatividade na Câmara Federal”, destacou o presidente do MDB no Acre.

Vagner anunciou que vai a Brasília ainda nesta terça-feira para tratar da situação das chapas proporcionais e do fundo partidário para fortalecer as candidaturas.

“Hoje à noite, vou viajar para Brasília, vou me reunir com a direção nacional do partido e acredito que até quinta-feira já tenhamos uma posição sobre o fundo partidário; quanto o MDB vai destinar a cada candidato do fundo partidário que tem direito”, salientou.

“Nós trabalhamos com muita clareza, porque há muitos dirigentes partidários que mentem, que fazem muitas promessas que depois acabam não cumprindo. E queremos sempre ter honestidade com aqueles que convidamos para o MDB. Então, nesta próxima semana… esta semana, as coisas estarão definidas na política do MDB”, concluiu.

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