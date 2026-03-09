vale-a-pena-espremer-as-novelas-e-correr-riscos?

De uns tempos para cá, a televisão aberta, principalmente, e ainda o streaming meio que entraram no “modo preguiça”.

Em vez de apostar em uma trama inédita, houve a opção por remakes e disfarçadas continuações.

E… são exemplos de que, à medida que as novelas vão sendo desdobradas, o interesse do público vai diminuindo.

Afinal, para muitos, aquilo deixou de ser uma novidade faz tempo. O remake de “Pantanal” é um exemplo. A história da jovem (Juma) que virava onça sempre esteve no imaginário, devido ao sucesso da Manchete.

“Renascer”, do mesmo Benedito Ruy Barbosa, adaptada pelo neto, Bruno Luperi, também não foi uma explosão.

Apesar de trazer na sua trama personagens de “Mar do Sertão”, “No Rancho Fundo” não foi bem uma continuação escancarada, mas sempre remetia à primeira obra. “Vale Tudo”, mesmo com o show de Débora Bloch fazendo Odete Roitman, recebeu críticas do primeiro ao último capítulo.

Daí, a pergunta que não quer calar: não é melhor parar no auge? E visar sempre o novo?

Assim, evita-se o inevitável e sempre doloroso risco do fracasso.

Já há rumores de uma “Êta Mundo… – Parte 3”, original de Walcyr Carrasco, que ainda não se pronuncia sobre o assunto. Mauro Wilson também não comenta.

Novela das sete – 1

Antônio Pitanga, após participação especial em “Vale Tudo”, acertou novo trabalho na Globo.

O ator está confirmado para “Por Você”, substituta de “Coração Acelerado”.

Novela das sete – 2

Dentro da proposta de resgatar grandes valores da sua dramaturgia, a Globo também fechou com Osmar Prado, fora do ar desde “Pantanal”, também para o elenco de “Por Você”.

Os dois, ele e o Pitanga, serão inimigos de décadas, donos de bares concorrentes ao lado de um hospital.

Novo horário

O “SBT Brasil”, em nova mudança, será exibido às 19h30 a partir desta segunda-feira, seguido de “Presente de Amor”, às 20h45, e “Programa do Ratinho”, às 21h45.

Vale lembrar que, quando foi criado, com Ana Paula Padrão, era às 19h15, cinco minutos antes do “Jornal da Band”.

Em consequência disso

O SBT, diante dessa antecipação do jornal e término às 20h45, terá uma novela antes da entrada do Ratinho às 21h45.

Uma troca de público danada, mas fazer o quê?

Agora vai?

Sabe aquele drama do terceiro pacote da Libertadores, que a Conmebol e a Diez não anunciaram até agora? E que isso vem desde o final do ano passado?

Parece que estão prometendo para esses próximos dias. Será?

Mercado

A compra da Warner pela Paramount Skydance, por algo em torno de US$ 110 bilhões, deve mudar o funcionamento de muita coisa.

Já há esta expectativa, mas ainda sem mais informações sobre nada.

Rei da internet

A partir de 14 de maio, João Guilherme poderá ser visto como o “Rei da internet” nas salas de cinema.

Inspirado em fatos reais, o longa revisita os acontecimentos que tornaram Daniel Nascimento conhecido nacionalmente. Marcelo Serrado, Eri Johnson, Débora Ozório, Emílio de Mello, Bia Seidl, Adriano Garib, Kaik Pereira, Clarissa Müller e André Ramiro também estão no elenco.

Passando a limpo

Sobre Luciana Gimenez, o que se sabe é que existiu uma conversa com o SBT, que não prosperou.

E que a Band também procurou por ela e ficou de apresentar uma ideia. Mas, data de hoje, sem qualquer avanço também.

A propósito

Já a partir de hoje, Cariúcha começa a gravar pilotos do “Superpop”, como nova apresentadora.

Direção de Cláudia Zerbinatto. O programa, em relação aos tempos da Luciana Gimenez, vai sofrer mudanças. Formato será renovado.

Tema forte

Com o futebol muito popular no Brasil e em Portugal, “Vambora”, novela da TV Brasil, vai navegar muito por essas águas. Jovens atletas viajarão com um sonho de alcançar sucesso nos gramados, mas cairão em golpes ligados ao tráfico humano.

Em 30 episódios, a trama será dirigida por Roberta Richard e deve estrear em 2027 ou 2028.

Fim de linha

Chegaram ao fim as gravações do microdrama “O Garoto de Programa que Conheci em Paris”, em 80 capítulos, com direção de Victor Frade para a ReelShort.

No elenco, Nelson Freitas, Rômulo Arantes Neto, Bárbara França e Thaís Melchior.

Perfil

Em “Ben-Hur”, anunciada como principal investimento da Seriella/Record para este ano, Maiara Walsh, atriz brasilo-estadunidense, fará a personagem Grietje.

É descrita como alguém que usa o humor para superar as adversidades.

O meu mundo é você

É bastante curioso como a Record se dirige ao mercado, quando o assunto é o mapa de audiência.

Ela enxerga apenas a “terceira colocada” e cita nominalmente as vitórias contra o SBT em São Paulo e no PNT. Tudo muito detalhado. Só não fala da Globo. Assim, sim, mas assim também não, né?

Ortografia

Pode até ser uma coincidência, mas os assinantes da GloboNews e do Sportv têm apontado uma série de ataques ao nosso português no “GC” de uma e de outra.

Na imagem em questão, o correto é “consentimento”.

Bate – Rebate