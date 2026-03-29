Vale o play? Entenda o sucesso visceral de “Os Casos de Harry Hole”

A Netflix acaba de entregar aos entusiastas do gênero policial uma obra que não pede licença para ser desconfortável. Estreante da última quinta-feira (26), “Os Casos de Harry Hole” rapidamente escalou o ranking das produções mais vistas, e não é difícil entender o porquê. Ao adaptar os aclamados livros Nemesis e A Estrela do Diabo, do mestre norueguês Jo Nesbø, a série foge da fórmula “crime da semana” para construir um thriller psicológico denso, onde a linha entre o herói e o vilão é constantemente borrada.

O Retrato do Caos Interno

O grande triunfo da série reside na escolha de Tobias Santelmann para o papel principal. Seu Harry Hole não é apenas um investigador brilhante; é um homem fragmentado, lutando contra o alcoolismo e a incapacidade de se ajustar ao sistema. Ele é o contraponto perfeito para Tom Waaler (Joel Kinnaman), um policial que utiliza a lei como escudo para suas atividades corruptas. O embate entre os dois não é apenas físico, mas moral: é a busca pela verdade contra o pragmatismo da sobrevivência no crime.

Pontos para a Crítica: O Ritmo do Medo

Diferente das produções que apostam em tiroteios incessantes, a série investe no silêncio e na atmosfera. A direção utiliza o cenário gélido da Noruega para espelhar o interior de Hole. Pontos positivos devem ser dados à forma como a trama entrelaça o mistério central de Nemesis com a ameaça persistente de Waaler, criando uma tensão crescente que culmina em episódios finais eletrizantes.

Por outro lado, o espectador menos acostumado com o ritmo europeu pode sentir a narrativa “arrastada” em alguns momentos, mas esse é um recurso proposital para que as peças do quebra-quebra se encaixem de forma recompensadora. Pia Tjelta, como Rakel Fauke, traz a humanidade necessária para o show, servindo como o único elo de sanidade que mantém Harry Hole conectado à realidade.

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Veredito “

Os Casos de Harry Hole” é uma produção obrigatória para quem gosta de histórias que respeitam a inteligência do público. Jo Nesbø, que participou ativamente da adaptação, garantiu que a essência de seus livros o pessimismo existencial misturado a reviravoltas engenhosas fosse mantida. Embora a Netflix ainda não tenha confirmado uma segunda temporada, o material de origem é vasto e a qualidade técnica da série deixa um gosto de “quero mais”.

Se você busca uma série para maratonar e refletir sobre os limites da ética policial, Harry Hole é a sua melhor escolha no streaming neste final de março.