18/03/2026
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Vasco x Fluminense onde assistir e prováveis escalações (18)

Vai passar na Globo! Veja as opções para assistir ao vivo ao clássico no Maracanã e confira as longas listas de desfalques dos dois times.

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Bola no gramado do Maracanã para o clássico Vasco x Fluminense pelo Brasileirão.
Foto: Divulgação

O horário nobre do futebol brasileiro nesta quarta-feira (18) será de tirar o fôlego! A partir das 21h30 (horário de Brasília), o Maracanã será o palco de mais uma edição do clássico carioca. Com os dois times precisando da vitória, os torcedores já estão buscando informações sobre vasco x fluminense onde assistir e como os técnicos montarão suas equipes para este duelo crucial.

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O ContilNet preparou o pré-jogo completo para você não perder nenhum detalhe. Confira a transmissão na TV aberta, os problemas por lesão que assombram o Tricolor das Laranjeiras e os desfalques confirmados no Gigante da Colina.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

A boa notícia para a grande massa torcedora é que o clássico terá transmissão garantida na TV aberta para boa parte do país, além da opção tradicional no pay-per-view.

  • Horário: 21h30 (de Brasília).

  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

  • Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Premiere (sistema de pay-per-view para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Problemas para Renato Gaúcho e Zubeldía

Tanto o Cruzmaltino quanto o Tricolor chegam para o clássico com baixas sensíveis, forçando os treinadores a buscarem soluções em seus elencos.

A situação do Vasco: O técnico Renato Gaúcho conta com um retorno importante: o volante Thiago Mendes volta após cumprir suspensão. No entanto, a lista de ausências é longa. Cauan Barros é desfalque certo após ser expulso na última rodada, enquanto Jair e Mateus Carvalho seguem no departamento médico.

  • O provável Cruzmaltino: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David.

A situação do Fluminense: Pelo lado do Fluminense, o técnico Luis Zubeldía também quebra a cabeça. O departamento médico do Tricolor está cheio, e jogadores importantes como o meia Bernal e os atacantes Matheus Reis e o artilheiro Germán Cano não têm condições de jogo para o clássico de hoje à noite.

  • O provável Tricolor: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Canobbio, Acosta e Savarino; John Kennedy.

⚖️ Arbitragem do Jogo

Para um clássico de tanto peso, a CBF escalou um trio de arbitragem de São Paulo, comandado por um dos árbitros mais conhecidos do país:

  • Árbitro Principal: Raphael Claus (SP)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Por: Redação ContilNet

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