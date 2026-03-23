Vazamento de óleo deixa BR-364 escorregadia e mobiliza equipes de emergência

Um vazamento de óleo registrado na noite deste domingo (22) deixou um trecho da BR-364 extremamente escorregadio nas proximidades do Rio Cigana, em Cruzeiro do Sul, gerando risco de acidentes e exigindo resposta rápida das autoridades.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, que atuaram de forma imediata para garantir a segurança na rodovia.

De acordo com os bombeiros, cerca de 300 metros da pista foram atingidos pelo óleo, com início na ponte do Rio Cigana, no sentido Liberdade. A suspeita é de que o vazamento tenha sido provocado por falha mecânica em um caminhão, possivelmente devido ao rompimento de uma mangueira.

Para conter o perigo, os militares utilizaram um caminhão ABTF com sistema de jato d’água de alta pressão, realizando a limpeza completa da via. Ao todo, foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água, além de cerca de 50 litros de serragem, aplicados para absorver o óleo nos pontos mais críticos.

Durante a operação, a PRF realizou o controle e a sinalização do trânsito, evitando acidentes. Uma fila de veículos chegou a se formar enquanto os trabalhos estavam em andamento.

A ocorrência durou cerca de 1 hora e 50 minutos. Após a conclusão da limpeza, o tráfego foi totalmente liberado no trecho afetado da rodovia.