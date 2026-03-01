Veja a chegada de Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira à Paulista para ato bolsonarista

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) chegaram neste domingo (1º) à Avenida Paulista, em São Paulo, para participar do primeiro grande ato bolsonarista do ano na capital paulista.

A manifestação reúne apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem como uma das principais pautas a redução das penas impostas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Também há críticas direcionadas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), entre eles Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

O ato ocorre poucos dias após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, em Brasília, e marca a movimentação do campo bolsonarista em torno de novas articulações políticas. Flávio Bolsonaro é apontado por aliados como possível pré-candidato à Presidência da República.

A mobilização faz parte do movimento “Acorda Brasil”, convocado por lideranças conservadoras e replicado em outras capitais do país. Até a última atualização, não havia registro de confrontos na região.

Metrópoles