Um apelo dramático mobiliza protetores de animais no Distrito Federal nesta quinta-feira (19/03). O cachorro Apolo, um Husky Siberiano resgatado em estado debilitado nas ruas de Planaltina (DF), corre o risco iminente de ser devolvido às ruas caso não encontre um lar temporário ou definitivo nas próximas horas.

O animal foi resgatado na última terça-feira (17/03) por voluntários da página Animais Achados e Perdidos. Apolo vagava pela região há dias e apresentava sinais graves de desidratação e fraqueza.

Diagnóstico de Cinomose e Desafio do Isolamento

Após ser encaminhado a uma clínica veterinária, Apolo foi diagnosticado com cinomose, uma doença viral altamente contagiosa entre cães. Embora seu quadro seja considerado estável e ele já apresente sinais de melhora, o tratamento exige isolamento rigoroso.

Com informações de Metrópoles.

Este é o principal obstáculo: como a maioria das ONGs e abrigos do DF está superlotada e possui outros cães, não há espaço seguro para manter Apolo sem colocar os demais animais em risco.

Como Ajudar

Os voluntários reforçam que o tratamento não pode ser interrompido e que devolvê-lo às ruas seria uma “sentença de morte” para o animal. A prioridade máxima é encontrar alguém que possa oferecer um espaço isolado (quintal, garagem ou quarto separado) onde não residam outros cachorros.