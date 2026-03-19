19/03/2026
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Veja a história de Apolo, o cão que superou a cinomose e precisa de ajuda

Cachorro resgatado em situação crítica no DF precisa de acolhimento para não interromper tratamento de saúde hoje

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Um apelo dramático mobiliza protetores de animais no Distrito Federal nesta quinta-feira (19/03). O cachorro Apolo, um Husky Siberiano resgatado em estado debilitado nas ruas de Planaltina (DF), corre o risco iminente de ser devolvido às ruas caso não encontre um lar temporário ou definitivo nas próximas horas.
Divulgação/animaisperdidosplandf

Um apelo dramático mobiliza protetores de animais no Distrito Federal nesta quinta-feira (19/03). O cachorro Apolo, um Husky Siberiano resgatado em estado debilitado nas ruas de Planaltina (DF), corre o risco iminente de ser devolvido às ruas caso não encontre um lar temporário ou definitivo nas próximas horas.

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O animal foi resgatado na última terça-feira (17/03) por voluntários da página Animais Achados e Perdidos. Apolo vagava pela região há dias e apresentava sinais graves de desidratação e fraqueza.

Diagnóstico de Cinomose e Desafio do Isolamento

Após ser encaminhado a uma clínica veterinária, Apolo foi diagnosticado com cinomose, uma doença viral altamente contagiosa entre cães. Embora seu quadro seja considerado estável e ele já apresente sinais de melhora, o tratamento exige isolamento rigoroso.

Com informações de Metrópoles.

Este é o principal obstáculo: como a maioria das ONGs e abrigos do DF está superlotada e possui outros cães, não há espaço seguro para manter Apolo sem colocar os demais animais em risco.

Como Ajudar

Os voluntários reforçam que o tratamento não pode ser interrompido e que devolvê-lo às ruas seria uma “sentença de morte” para o animal. A prioridade máxima é encontrar alguém que possa oferecer um espaço isolado (quintal, garagem ou quarto separado) onde não residam outros cachorros.

  • Contato para ajuda/adoção: (61) 99371-5306

  • Local de resgate: Planaltina – DF

  • Perfil do animal: Macho, raça Husky, porte médio/grande, dócil.

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