Um empresário de 50 anos é o alvo principal de uma investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após ser acusado de utilizar sua própria empresa, a Ciclo Negócios Imobiliários, para aplicar golpes financeiros contra idosos.

O suspeito foi alvo da Operação Cautio, deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação (Decrin) na manhã desta terça-feira (17/03).

As investigações apontam que o homem utilizava o prestígio da imobiliária, localizada no Sudoeste, uma das áreas mais nobres de Brasília, para intermediar contratos de locação.

No entanto, o objetivo final seria a apropriação indevida dos valores dos aluguéis, lesando proprietários de imóveis que, em sua maioria, são pessoas idosas e dependiam dessa renda.

Com informações de Metrópoles.

O “Modus Operandi” do esquema

O esquema criminoso começou a ser desvendado em dezembro de 2025, quando um homem de 69 anos e uma mulher de 84 procuraram as autoridades para relatar que não estavam recebendo os repasses de seus imóveis.

A partir dessas denúncias, a Decrin identificou um padrão: o empresário retinha os pagamentos feitos pelos inquilinos e não os repassava aos locadores.

Durante a operação realizada hoje, agentes apreenderam computadores, notebooks e diversas pastas contendo contratos firmados especificamente com pessoas acima de 60 anos, o que sugere uma seleção deliberada de vítimas pela sua suposta vulnerabilidade.

Bloqueio de bens e justiça

Com base nas provas colhidas, a Justiça determinou o bloqueio imediato das contas bancárias do empresário. A medida visa garantir que os valores desviados possam ser restituídos às vítimas ao final do processo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) já ofereceu denúncia contra o investigado, que agora responde por estelionato e apropriação indébita.

A Decrin ressalta que o suspeito aproveitava-se da confiança depositada em seu estabelecimento comercial para agir. A polícia faz um apelo para que outros locadores que tenham contratos com a imobiliária citada e enfrentem atrasos ou falta de repasses procurem a delegacia para registrar ocorrência.