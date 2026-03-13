13/03/2026
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Veja o bebê que nasceu com dentes e foi para a mesa de cirurgia em 1 semana

Bebê nasce com dois dentes e opera em Vitória; dentista explica riscos e acalma pais sobre o futuro da dentição

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Foto: Julia Emery

A chegada da pequena Izabella trouxe uma surpresa rara e um susto para os pais de primeira viagem, Tayna Rodrigues, de 23 anos, e Thiago Pereira de Anchieta, de 28, em Vitória (ES).

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A bebê, que nasceu no dia 4 de março, veio ao mundo com dois dentes inferiores já visíveis na gengiva. O fenômeno, conhecido como dentes natais, exigiu uma intervenção cirúrgica rápida, realizada nesta terça-feira (10/03), quando a menina tinha apenas seis dias de vida.

Os dentinhos, embora uma raridade, apresentavam mobilidade e quase nenhuma raiz, o que trazia riscos imediatos durante a amamentação e desconforto para a recém-nascida. Após orientação de uma especialista, o casal optou pela extração.

Surpresa e alívio

“Foi uma surpresa para a gente. Durante a gestação, não apareceu nada no ultrassom que indicasse que ela já nasceria com dentinhos”, contou a mãe, Tayna. Ela relatou que Izabella parecia incomodada na hora de mamar e ficou muito mais tranquila após o procedimento. “Confesso que deu um aperto no coração saber que ela precisaria passar por um procedimento tão novinha, mas sabíamos que era o melhor para ela”.

Fenômeno raro

A cirurgiã-dentista Júlia Emery, responsável pelo procedimento, explicou que o nascimento de bebês com dentes é raro, ocorrendo em cerca de um a cada dois ou três mil nascimentos.

“Geralmente, nesses casos, o dente tem mobilidade e quase não tem raiz, ficando preso apenas à gengiva. Fizemos anestesia local e retiramos”, explicou a especialista, que já atendeu três casos semelhantes em 16 anos de profissão.

As causas para os dentes natais não são únicas, podendo envolver fatores genéticos, hormonais ou o posicionamento superficial do germe dentário. Curiosamente, a família descobriu que a mãe de Thiago também nasceu com um dente crescido, reforçando a hipótese genética.

Desenvolvimento preservado

A dentista tranquilizou os pais sobre o futuro da dentição de Izabella. A retirada precoce não deve prejudicar o desenvolvimento dos dentes de leite remanescentes ou dos dentes permanentes, que devem começar a nascer por volta dos seis anos. Em cerca de 90% dos casos, os dentes natais são de leite, e não dentes extras (“extranumerários”). Devido à idade da bebê, não foi realizada radiografia para confirmação, priorizando sua saúde.

Fonte: G1

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