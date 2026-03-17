Os chefes de Resident Evil: Requiem exigem estratégias específicas e nervos de aço para serem derrotados, seja jogando com Leon S. Kennedy ou com a nova protagonista, Grace.

Para te ajudar a sobreviver ao terror da Capcom, este guia detalha os encontros mais brutais da campanha, revelando como derrotar os chefes de Resident Evil Requiem explorando suas fraquezas ocultas e otimizando seus recursos.

Com informações de TechTudo.

Do confronto furtivo e aterrorizante contra “A Garota” no necrotério até o duelo final épico contra o vilão Victor Gideon, o jogador precisa adaptar táticas e gerenciar munição com precisão cirúrgica. Confira o detonado das principais boss fights abaixo.

Estratégias de Sobrevivência e Combate

Cada encontro em Requiem foi desenhado para testar uma mecânica diferente. Enquanto alguns chefes exigem força bruta e explosivos, outros só podem ser vencidos através do uso inteligente do cenário.

Guia de Chefes: Fraquezas e Táticas

A Garota (Necrotério): Este é um combate focado em furtividade. Fraqueza: Som e fogo. Evite correr. Use granadas de luz para atordoá-la e dispare nos bulbos brilhantes em suas costas.

O Perseguidor das Sombras: Ele é imune a balas comuns na primeira fase. Fraqueza: Eletricidade. Use os painéis elétricos da sala para paralisá-lo e então foque o dano no núcleo exposto em seu peito.

Doutor Aris Thorne (Mutação): Um chefe de resistência. Fraqueza: Criogenia. Use munição de gelo para reduzir sua velocidade de regeneração e foque os tiros nos olhos que surgem em seus ombros.

Victor Gideon (Confronto Final): O vilão possui três fases distintas. Fase 1: Mantenha distância e destrua os tentáculos laterais. Fase 2: Use o rifle de precisão para atingir a boca quando ele carregar o ataque de feixe. Fase 3: Fraqueza total a explosivos. Guarde suas granadas pesadas e o lança-foguetes para este momento final.



Recompensas e itens raros

Ao derrotar cada chefe, o jogador recebe peças de armas exclusivas e ervas raras que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do mapa. Certifique-se de saquear a área após cada batalha antes de prosseguir para a próxima zona segura.