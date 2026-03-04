04/03/2026
ContilPop
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz

Deputado Eduardo Velloso oficializa filiação ao Solidariedade durante janela partidária

Parlamentar assinou ficha de filiação na noite de quarta-feira (4) e passa a integrar a bancada do partido na Câmara dos Deputados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O deputado federal Eduardo Velloso se filiou ao Solidariedade, pela bancada do partido na Câmara dos Deputados/Foto: Reprodução
O deputado federal Eduardo Velloso se filiou ao Solidariedade, pela bancada do partido na Câmara dos Deputados/Foto: Reprodução

O deputado federal acreano Eduardo Velloso oficializou, na noite desta quarta-feira (4), sua filiação ao Solidariedade. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da bancada do partido na Câmara dos Deputados do Brasil.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Com a assinatura da ficha de filiação, Velloso se torna o primeiro deputado federal a ingressar na sigla durante a atual janela partidária, período em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato.

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, saudou a chegada do parlamentar e destacou a importância da liderança política que ele representa para o fortalecimento do partido, especialmente no Acre e na região Norte do país.

O Solidariedade defende políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais e para a melhoria da qualidade de vida da população. O partido afirma que sua atuação política é baseada no diálogo, na construção de parcerias e na busca por soluções que atendam ao interesse coletivo.

A sigla também sustenta princípios de orientação humanista e afirma que suas ações são guiadas pela responsabilidade com a sociedade, com a ciência e com dados técnicos na formulação de políticas públicas. O objetivo, segundo o partido, é promover desenvolvimento social considerando as diferentes realidades econômicas, geográficas e sociais do Brasil.

Ao comentar a nova fase política, Eduardo Velloso afirmou que está animado com a chegada ao partido e se comprometeu a trabalhar pelo fortalecimento da legenda.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.