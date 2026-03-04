O deputado federal acreano Eduardo Velloso oficializou, na noite desta quarta-feira (4), sua filiação ao Solidariedade. A informação foi divulgada pelo perfil oficial da bancada do partido na Câmara dos Deputados do Brasil.

Com a assinatura da ficha de filiação, Velloso se torna o primeiro deputado federal a ingressar na sigla durante a atual janela partidária, período em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato.

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, saudou a chegada do parlamentar e destacou a importância da liderança política que ele representa para o fortalecimento do partido, especialmente no Acre e na região Norte do país.

O Solidariedade defende políticas públicas voltadas para a redução das desigualdades sociais e para a melhoria da qualidade de vida da população. O partido afirma que sua atuação política é baseada no diálogo, na construção de parcerias e na busca por soluções que atendam ao interesse coletivo.

A sigla também sustenta princípios de orientação humanista e afirma que suas ações são guiadas pela responsabilidade com a sociedade, com a ciência e com dados técnicos na formulação de políticas públicas. O objetivo, segundo o partido, é promover desenvolvimento social considerando as diferentes realidades econômicas, geográficas e sociais do Brasil.

Ao comentar a nova fase política, Eduardo Velloso afirmou que está animado com a chegada ao partido e se comprometeu a trabalhar pelo fortalecimento da legenda.