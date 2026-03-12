12/03/2026
ContilPop
Bailarina brasileira conquista papel principal no balé de Londres
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo

Ventos fortes causam mais de 1,6 mil ocorrências na rede elétrica em 2025 no Acre

Quase 227 mil clientes foram afetados pela interrupção no fornecimento de energia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante o ano de 2025, não só o estado do Acre, mas como boa parte do país, enfrentou um cenário climático intenso. Alertas de chuvas intensas, ventos fortes e alagações inesperadas foram registadas, além de ocorrências como queda de árvores, galhos ou outras estruturas sobre a rede elétrica, postes e fios partidos. Em muitos destes casos, a recomposição do sistema elétrico é demorada, pois dependendo da situação seja necessária a reconstrução da rede de energia.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Conforme levantamento feito pela Distribuidora, mais de 1,6 mil ocorrências foram registradas tendo ventos fortes como causa. Deixando quase 227 mil clientes atingidos ao longo do ano. Em comparação a 2024, teve um aumento de 300 registros.

O mês mais crítico foi setembro, no mesmo período em que foi registrado em Rio Branco a mais forte rajada de vento do ano e a dos últimos dois anos.

O coordenador da Energisa Acre, Jhony Poças, reforça as orientações de segurança.

“Ao se deparar com fios partidos, não toque neles e nem permaneça próximo. Durante as chuvas ou apenas ventos fortes, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco quedas de galhos e nem fique em campos abertos, ou próximo de postes e torres de energia, pois pode acontecer descargas atmosféricas. Procure um local fechado e seguro. Caso fique sem energia, não tente religar a rede elétrica por conta própria, aguarde a chegada da equipe da Energisa para realizar o serviço com segurança”, reforça Jhony.

Em casos de interrupção do serviço, a empresa recomenda que o cliente entre em contato por meio dos canais de atendimento e aguarde a chegada da equipe.

Canais de Atendimento

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On

Agência Digital: https: //servicos.energisa.com.br

Telefone: 0800 647 7196

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.