Ventos fortes causam mais de 1,6 mil ocorrências na rede elétrica em 2025 no Acre

Durante o ano de 2025, não só o estado do Acre, mas como boa parte do país, enfrentou um cenário climático intenso. Alertas de chuvas intensas, ventos fortes e alagações inesperadas foram registadas, além de ocorrências como queda de árvores, galhos ou outras estruturas sobre a rede elétrica, postes e fios partidos. Em muitos destes casos, a recomposição do sistema elétrico é demorada, pois dependendo da situação seja necessária a reconstrução da rede de energia.

Conforme levantamento feito pela Distribuidora, mais de 1,6 mil ocorrências foram registradas tendo ventos fortes como causa. Deixando quase 227 mil clientes atingidos ao longo do ano. Em comparação a 2024, teve um aumento de 300 registros.

O mês mais crítico foi setembro, no mesmo período em que foi registrado em Rio Branco a mais forte rajada de vento do ano e a dos últimos dois anos.

O coordenador da Energisa Acre, Jhony Poças, reforça as orientações de segurança.

“Ao se deparar com fios partidos, não toque neles e nem permaneça próximo. Durante as chuvas ou apenas ventos fortes, evite se abrigar debaixo de árvores, pois há risco quedas de galhos e nem fique em campos abertos, ou próximo de postes e torres de energia, pois pode acontecer descargas atmosféricas. Procure um local fechado e seguro. Caso fique sem energia, não tente religar a rede elétrica por conta própria, aguarde a chegada da equipe da Energisa para realizar o serviço com segurança”, reforça Jhony.

Em casos de interrupção do serviço, a empresa recomenda que o cliente entre em contato por meio dos canais de atendimento e aguarde a chegada da equipe.

Canais de Atendimento

WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341

Aplicativo Energisa On

Agência Digital: https: //servicos.energisa.com.br

Telefone: 0800 647 7196