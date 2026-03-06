A atriz Vera Fischer surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais imagens de um ensaio nu realizado na década de 1970. As fotos fazem parte de um trabalho que marcou sua trajetória e foram originalmente publicadas na revista masculina Status (revista brasileira), bastante popular na época.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

Ao relembrar o ensaio, a artista explicou que nunca encarou as imagens como algo voltado apenas à exposição do corpo. Segundo ela, o trabalho tinha um significado artístico e fazia parte de sua descoberta pessoal e profissional naquele período.



Fotos: Reprodução/Instagram

Na legenda da publicação, Vera recordou o momento em que recebeu o convite para posar para a capa da revista, em 1976. A atriz contou que estava em uma fase de autoconhecimento e decidiu aceitar o trabalho com um olhar voltado para a arte, e não para o pudor. Ela também destacou o trabalho do fotógrafo Bubby Costa, responsável pelos registros.

As fotos mostram a atriz em cenários naturais, incluindo uma cachoeira e um telhado, compondo imagens que buscavam explorar estética, expressão corporal e liberdade artística. Na publicação, Vera refletiu que sempre acreditou que o corpo também pode ser uma forma de linguagem e de comunicação artística.

A lembrança do ensaio rapidamente repercutiu entre os fãs. Nos comentários, seguidores elogiaram a beleza da atriz e celebraram sua trajetória. Muitos destacaram que Vera continua sendo um ícone de elegância e presença marcante na cultura brasileira.

Leia no Bacci Notícias:

Trump demite ‘Barbie do ICE’ e escolhe senador de Oklahoma para comandar segurança interna

Funcionária faz descoberta chocante em empresa de SC e caso vai parar na polícia

Uma semana após acidente, novo estado de saúde de Marquito é revelado

O post Vera Fischer resgata ensaio nu dos anos 70 e choca a web apareceu primeiro em Bacci Noticias.