07/03/2026
Vera Fischer resgata ensaio nu dos anos 70 e choca a web

Escrito por Bacci Notícias
A atriz Vera Fischer surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais imagens de um ensaio nu realizado na década de 1970. As fotos fazem parte de um trabalho que marcou sua trajetória e foram originalmente publicadas na revista masculina Status (revista brasileira), bastante popular na época.

Ao relembrar o ensaio, a artista explicou que nunca encarou as imagens como algo voltado apenas à exposição do corpo. Segundo ela, o trabalho tinha um significado artístico e fazia parte de sua descoberta pessoal e profissional naquele período.


Fotos: Reprodução/Instagram

Na legenda da publicação, Vera recordou o momento em que recebeu o convite para posar para a capa da revista, em 1976. A atriz contou que estava em uma fase de autoconhecimento e decidiu aceitar o trabalho com um olhar voltado para a arte, e não para o pudor. Ela também destacou o trabalho do fotógrafo Bubby Costa, responsável pelos registros.

As fotos mostram a atriz em cenários naturais, incluindo uma cachoeira e um telhado, compondo imagens que buscavam explorar estética, expressão corporal e liberdade artística. Na publicação, Vera refletiu que sempre acreditou que o corpo também pode ser uma forma de linguagem e de comunicação artística.

A lembrança do ensaio rapidamente repercutiu entre os fãs. Nos comentários, seguidores elogiaram a beleza da atriz e celebraram sua trajetória. Muitos destacaram que Vera continua sendo um ícone de elegância e presença marcante na cultura brasileira.

