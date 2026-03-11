Vereador Felipe Tchê consegue derrubar veto ao projeto de alimentação saudável nas escolas por unanimidade

Nesta quarta-feira, 11 de março, a Câmara Municipal de Rio Branco derrubou por unanimidade o veto da Prefeitura ao projeto de lei de autoria do Felipe Tchê que trata da promoção da alimentação saudável nas escolas da rede municipal.

O projeto havia sido aprovado anteriormente pelos vereadores, mas foi vetado pela Prefeitura de Rio Branco. Na sessão desta quarta-feira, o veto voltou para análise do plenário e foi rejeitado pelos parlamentares, somando 15 votos favoráveis à derrubada do veto.

Com a decisão, o projeto segue para promulgação, reforçando ao incentivo de hábitos alimentares mais saudáveis entre os estudantes da rede municipal.

Sobre o projeto;

O PL apresentado pelo vereador Felipe Tchê tem como objetivo estimular a alimentação saudável no ambiente escolar, promovendo ações educativas e incentivando práticas que contribuam para a saúde e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A proposta busca a conscientização alimentar dentro das escolas, valorizando uma merenda mais equilibrada e orientações sobre bons hábitos alimentares.

O vereador destacou a importância da iniciativa para o futuro das crianças do município.

“Esse projeto é sobre cuidar das nossas crianças desde cedo. A escola também é um espaço de formação de hábitos, e incentivar uma alimentação saudável significa investir na saúde, no aprendizado e no futuro dessas crianças. Fico feliz em ver que os vereadores compreenderam a importância dessa proposta e votaram de forma unânime para derrubar esse veto”, afirmou o vereador.