Vereador Felipe Tchê consegue derrubar veto ao projeto de alimentação saudável nas escolas por unanimidade

Felipe Tchê

Nesta quarta-feira, 11 de março, a Câmara Municipal de Rio Branco derrubou por unanimidade o veto da Prefeitura ao projeto de lei de autoria do Felipe Tchê que trata da promoção da alimentação saudável nas escolas da rede municipal.

Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O projeto havia sido aprovado anteriormente pelos vereadores, mas foi vetado pela Prefeitura de Rio Branco. Na sessão desta quarta-feira, o veto voltou para análise do plenário e foi rejeitado pelos parlamentares, somando 15 votos favoráveis à derrubada do veto.

Com a decisão, o projeto segue para promulgação, reforçando ao incentivo de hábitos alimentares mais saudáveis entre os estudantes da rede municipal.

Sobre o projeto;

O PL apresentado pelo vereador Felipe Tchê tem como objetivo estimular a alimentação saudável no ambiente escolar, promovendo ações educativas e incentivando práticas que contribuam para a saúde e o desenvolvimento das crianças e adolescentes. A proposta busca a conscientização alimentar dentro das escolas, valorizando uma merenda mais equilibrada e orientações sobre bons hábitos alimentares.

O vereador destacou a importância da iniciativa para o futuro das crianças do município.

“Esse projeto é sobre cuidar das nossas crianças desde cedo. A escola também é um espaço de formação de hábitos, e incentivar uma alimentação saudável significa investir na saúde, no aprendizado e no futuro dessas crianças. Fico feliz em ver que os vereadores compreenderam a importância dessa proposta e votaram de forma unânime para derrubar esse veto”, afirmou o vereador.

