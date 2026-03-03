03/03/2026
Vereador Francisco Maia conciliava mandato com raízes na zona rural de Sena Madureira

A morte do parlamentar gerou grande comoção em Sena Madureira

Vereador Francisco Maia/Foto: cedida
Vereador Francisco Maia/Foto: cedida

Aos 40 anos de idade, o vereador Francisco Maia (PP) mantinha uma rotina marcada pela dedicação ao mandato e pelo forte vínculo com a comunidade onde nasceu. Natural da comunidade Cazumbá, localizada no Rio Caeté, zona rural de Sena Madureira, ele fazia questão de dividir o tempo entre as atividades no parlamento e as visitas frequentes à sua região de origem.

Francisco Maia faleceu na tarde desta terça-feira (03), após complicações decorrentes de uma cirurgia cardíaca. Ele estava internado desde a sexta-feira (20) no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, onde passou por um procedimento considerado delicado.

Mesmo após assumir uma cadeira na Câmara Municipal, não se afastou de suas raízes. Sempre que possível, retornava à comunidade para ouvir moradores, acompanhar de perto as necessidades locais e manter contato direto com as famílias que fizeram parte de sua trajetória desde a infância. Ele estava em seu primeiro mandato, conquistado nas eleições de 2024, quando obteve 893 votos.

A morte do parlamentar gerou grande comoção em Sena Madureira, especialmente entre os moradores da zona rural, que viam nele uma representação ativa das demandas do interior do município.

Veja o vídeo:

