Após dar entrada no PS de Rio Branco, ex-vereador José Badeco é extubado e apresenta melhora

Ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco
Ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco/Foto cedida

O ex-vereador de Sena Madureira, José Badeco, apresentou melhora em seu quadro de saúde após dar entrada no Pronto Socorro de Rio Branco na tarde desta quinta-feira (05). Ele havia sido transferido da unidade hospitalar do município após sofrer um princípio de infarto.

De acordo com informações repassadas à reportagem, Badeco recebeu atendimento médico na capital, foi extubado e apresentou sinais de recuperação. Atualmente, ele permanece internado em uma unidade semi-intensiva do Pronto Socorro, onde segue sob cuidados da equipe médica.

Antes da transferência, o ex-vereador havia sido atendido no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para onde foi levado às pressas após passar mal enquanto estava em uma oficina na cidade.

Devido à gravidade inicial do quadro, ele precisou ser entubado durante o atendimento no hospital local e, em seguida, foi transferido para Rio Branco para receber suporte médico mais especializado. Familiares e amigos acompanham a evolução do estado de saúde do ex-parlamentar e aguardam novas informações sobre sua recuperação.

