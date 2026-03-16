Vereadora de cidade do Acre pede urgência em conclusão de escola e aciona o Ministério Público

A vereadora de Tarauacá, Neirimar, conhecida como Veinha do Valmar, usou as redes sociais nesta segunda-feira (16) para denunciar que o atraso da reforma de uma das escolas do município atrasou também o início do ano letivo de 2026.

De acordo com a vereadora, a Escola Municipal Adelmar de Oliveira é a única unidade de ensino municipal que ainda não iniciou o ano letivo. “A situação é resultado direto da reforma atrasada da escola, motivada por negligência da Secretaria Municipal de Educação em garantir a conclusão das obras dentro do prazo estabelecido”, disse.

A vereadora apresentou as consequências do atraso da obra. “Prejuízo aos alunos: pais e responsáveis estão retirando os filhos da escola, descontentes com a falta de estrutura adequada para o início das aulas; quadro de professores incompleto: a falta de professores e servidores de apoio está impactando negativamente o processo de ensino-aprendizado; transferências de alunos: muitos alunos já foram transferidos para outras escolas, causando transtornos à equipe escolar e descontinuidade no processo educacional; impacto na comunidade: a situação está gerando insatisfação e preocupação entre pais, alunos e funcionários da escola”, afirmou.

Segundo a vereadora, foi solicitada a urgência na resolução da conclusão imediata das obras de reforma, contratação de professores e servidores de apoio, e medidas para reter os alunos e restaurar a confiança da comunidade. O Ministério Público Federal (MPF) também foi acionado.