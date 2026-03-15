Vereadora denuncia lixo, alagamentos e falta de manutenção em ruas de Tarauacá

A vereadora Neirimar Lima, de Tarauacá, fez um alerta sobre a situação da limpeza urbana no município e denunciou problemas relacionados ao acúmulo de lixo, falta de manutenção das ruas e falhas no sistema de drenagem em diversos bairros da cidade.

Segundo a parlamentar, fotos e vídeos registrados em diferentes pontos do município mostram lixo espalhado nas ruas, lama e bueiros entupidos, cenário que, segundo ela, tem afetado principalmente comunidades mais carentes. Em alguns locais, moradores enfrentam dificuldades diárias com ruas alagadas sempre que chove.

Neirimar Lima afirmou que a ausência de limpeza e de manutenção das vias públicas e da rede de drenagem, como bueiros, galerias pluviais e sarjetas, acaba provocando uma série de problemas urbanos. De acordo com a vereadora, quando o lixo e os detritos entopem as chamadas “bocas de lobo”, a água da chuva não consegue escoar, o que provoca alagamentos e enxurradas que atingem casas e estabelecimentos comerciais.

A parlamentar também destacou que o acúmulo de água pode comprometer a estrutura das ruas, provocando erosões, buracos e afundamentos no asfalto. Em alguns casos, os buracos ficam encobertos pela água da chuva, aumentando o risco de acidentes e danos a veículos.

Outro ponto levantado pela vereadora é o impacto na saúde pública. Segundo ela, o lixo acumulado e a água parada favorecem a proliferação de mosquitos, ratos e outros animais transmissores de doenças, o que pode aumentar o risco de enfermidades como dengue e leptospirose.

Diante da situação, Neirimar Lima cobrou providências do poder público municipal e reforçou que a manutenção da limpeza urbana e da infraestrutura básica é uma responsabilidade da gestão pública.

“A população merece viver em uma cidade limpa, segura e bem cuidada”, afirmou a vereadora ao comentar o problema.