02/03/2026
ContilPop
Famosa pintura de Michelangelo passa por restauração na Capela Sistina
The Actor Awards: confira a lista completa de vencedores da edição 2026
Fotos: Hariany Almeida e irmão de Anitta trocam declarações em Noronha
Saiba o estado de saúde de Ivete Sangalo após cirurgia em São Paulo
Diogo Nogueira homenageia Paolla Oliveira em show: “O amor não acaba”; Veja o vídeo
Porta do céu: a laje da Rocinha que virou trend no Brasil e no mundo
Ator de Bridgerton confirma quem será o protagonista da 5ª temporada
Mamonas Assassinas: o que o Cenipa concluiu sobre o acidente que vitimou a banda
Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e é internada em estado gravíssimo
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna

Vereadores visitam Francisco Maia na UTI e desmentem boatos de morte encefálica

Vereadores se reuniram com familiares e reforçaram a importância das orações e da corrente de fé em favor da recuperação do colega

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Comitiva de vereadores de Sena Madureira
Comitiva de vereadores de Sena Madureira durante visita/Foto: Reprodução

Uma comitiva de vereadores de Sena Madureira esteve na tarde desta segunda-feira (02) no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, para visitar o vereador Francisco Maia (PP), que permanece entubado após passar por uma cirurgia cardíaca.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Leia também: Após cirurgia cardíaca, vereador de Sena Madureira segue entubado na UTI

O parlamentar segue internado na unidade hospitalar e, conforme informações repassadas pelos colegas, continua lutando pela vida sob cuidados médicos intensivos. A visita teve como objetivo prestar apoio à família e acompanhar de perto o estado de saúde do vereador.

Relembre o caso: Vereador sofre princípio de infarto e é encaminhado para hospital no interior do Acre

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Charmes Diniz, Francisco Maia permanece vivo. Ele também rebateu boatos que circulavam nas redes sociais sobre uma suposta confirmação de morte cerebral do parlamentar.

“Ele está vivo e segue em tratamento. Pedimos que as pessoas evitem espalhar informações não oficiais”, destacou o presidente.

Durante a visita, os vereadores se reuniram com familiares e reforçaram a importância das orações e da corrente de fé em favor da recuperação do colega. A expectativa é de que novas informações sobre o quadro clínico sejam divulgadas conforme a evolução do tratamento.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.