Uma comitiva de vereadores de Sena Madureira esteve na tarde desta segunda-feira (02) no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, para visitar o vereador Francisco Maia (PP), que permanece entubado após passar por uma cirurgia cardíaca.

O parlamentar segue internado na unidade hospitalar e, conforme informações repassadas pelos colegas, continua lutando pela vida sob cuidados médicos intensivos. A visita teve como objetivo prestar apoio à família e acompanhar de perto o estado de saúde do vereador.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Charmes Diniz, Francisco Maia permanece vivo. Ele também rebateu boatos que circulavam nas redes sociais sobre uma suposta confirmação de morte cerebral do parlamentar.

“Ele está vivo e segue em tratamento. Pedimos que as pessoas evitem espalhar informações não oficiais”, destacou o presidente.

Durante a visita, os vereadores se reuniram com familiares e reforçaram a importância das orações e da corrente de fé em favor da recuperação do colega. A expectativa é de que novas informações sobre o quadro clínico sejam divulgadas conforme a evolução do tratamento.

