Vice-governadora Mailza Assis recebe reforço de apoio do PL durante evento do partido

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu nesta quinta-feira, 12, o reforço do apoio político do Partido Liberal (PL) durante agenda realizada na sede do partido, em Rio Branco. Ela foi recebida em um tapete azul. A visita marcou mais um momento de fortalecimento das alianças que integram a base política para as eleições de 2026.

Mailza foi recepcionada pelo presidente estadual do partido, o senador Márcio Bittar, pela presidente do PL Mulher no estado, Charlene Lima, além de outros membros da sigla. O encontro reforçou o alinhamento político entre as lideranças e o apoio do partido à pré-candidatura da vice-governadora ao governo do Acre.

Durante a agenda, Mailza destacou a importância da união entre os partidos e agradeceu o apoio recebido.

“Recebo esse apoio com muita gratidão e senso de responsabilidade. Agradeço ao senador Márcio Bittar, à Charlene Lima, e a todos os membros do PL por caminharem conosco nesse projeto. Esse reforço demonstra que estamos construindo uma aliança forte, baseada no diálogo, respeito e compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do Acre e pela melhoria da vida da nossa população”, afirmou a vice-governadora.

O apoio do PL soma-se à aliança política que já reúne diversas siglas em torno do projeto liderado pelo governador Gladson Cameli e pela própria Mailza. O grupo político conta atualmente com o apoio de partidos como Progressistas, União Brasil, Podemos, Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Renovação Democrática (PRD), Democracia Cristã (DC) e Cidadania.

A consolidação da aliança foi oficializada recentemente durante evento realizado em Rio Branco, que reuniu lideranças estaduais e confirmou o fortalecimento do grupo político para o pleito de 2026. A entrada do PL foi considerada estratégica por ampliar a representatividade e agregar novas lideranças ao projeto político.

O senador Márcio Bittar reforçou o apoio do partido, parabenizou a vice-governadora pela garra e afirmou que o PL está com ela.

“Isso aqui mostra como as pessoas estão animadas do Acre eleger pela primeira vez sua governadora mulher. O que era para ser um evento discreto, apenas de reforço de apoio se transformou nessa festa linda de apoio à nossa vice. Agradeço pela confiança da senhora em me convidar para fazer parte da sua chapa. Essa é uma aliança que não foi feita agora, ela se formou lá atrás, há muitos anos”, falou.

A presidente do PL Mulher, Charlene Lima, reforçou o apoio do partido, em especial das mulheres que são filiadas.

“É com todo carinho e responsabilidade que abrimos as portas do nosso partido para a senhora. É o senso de que as mulheres tenham cada vez mais força em nosso estado e sabemos que a senhora vai se dedicar ainda mais esforço ao Acre, a senhora que escolheu o nosso estado como sua casa”, disse.

Segundo Mailza, a união entre os partidos fortalece a construção de um projeto político coletivo, que busca dar continuidade às ações desenvolvidas pelo governo estadual e ampliar as oportunidades para os acreanos nos próximos anos.

