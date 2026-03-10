Vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho declara apoio a Alan Rick e Jairo Cassiano

O cenário político em Mâncio Lima ganhou novos contornos após declarações recentes do vice-prefeito Andisson Silva, o “Andinho” (União Brasil). Durante reunião realizada na Câmara Municipal na última semana, o gestor abriu o jogo sobre suas alianças estratégicas, confirmando que caminhará ao lado do senador Alan Rick na disputa pelo governo do Acre e de Jairo Cassiano para uma vaga na Assembleia Legislativa.

A proximidade entre Andinho e o senador Alan Rick não é novidade nos bastidores, mas a oficialização reforça um vínculo de mentorias políticas. Alan Rick foi peça-chave na trajetória de Andisson, conduzindo-o à presidência do diretório local do União Brasil e oferecendo suporte decisivo durante o pleito de 2024.

O vice-prefeito justificou suas escolhas pautado no reconhecimento pelo apoio recebido em momentos cruciais de sua carreira:

“Quero agradecer muito o senador Alan Rick e o Jairo Cassiano que me ajudaram a me consolidar na política. Através deles, fui indicado para vice-prefeito de Mâncio Lima. No momento que mais precisei, eles estenderam a mão e agora jamais posso deixar de ajudá-los. Vou estar sempre ao lado porque gratidão é um sentimento do coração e eles têm ajudado muito o município de Mâncio Lima. Com certeza, se eleitos, vão ajudar muito mais”, declarou Andisson Silva.