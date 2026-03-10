10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho declara apoio a Alan Rick e Jairo Cassiano

Andinho diz que Alan e Jairo são figuras importantes na sua trajetória política

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Andinho, Alan Rick e Jairo Cassiano em Mâncio Lima
Andinho, Alan Rick e Jairo Cassiano em Mâncio Lima/Foto: Reprodução

O cenário político em Mâncio Lima ganhou novos contornos após declarações recentes do vice-prefeito Andisson Silva, o “Andinho” (União Brasil). Durante reunião realizada na Câmara Municipal na última semana, o gestor abriu o jogo sobre suas alianças estratégicas, confirmando que caminhará ao lado do senador Alan Rick na disputa pelo governo do Acre e de Jairo Cassiano para uma vaga na Assembleia Legislativa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A proximidade entre Andinho e o senador Alan Rick não é novidade nos bastidores, mas a oficialização reforça um vínculo de mentorias políticas. Alan Rick foi peça-chave na trajetória de Andisson, conduzindo-o à presidência do diretório local do União Brasil e oferecendo suporte decisivo durante o pleito de 2024.

O vice-prefeito justificou suas escolhas pautado no reconhecimento pelo apoio recebido em momentos cruciais de sua carreira:

“Quero agradecer muito o senador Alan Rick e o Jairo Cassiano que me ajudaram a me consolidar na política. Através deles, fui indicado para vice-prefeito de Mâncio Lima. No momento que mais precisei, eles estenderam a mão e agora jamais posso deixar de ajudá-los. Vou estar sempre ao lado porque gratidão é um sentimento do coração e eles têm ajudado muito o município de Mâncio Lima. Com certeza, se eleitos, vão ajudar muito mais”, declarou Andisson Silva.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.