08/03/2026
VÍDEO: alunos encenam briga, professora chega e atitude inesperada viraliza no Acre

“Pov: quando a professora esquece que é professora”, diz a legenda do vídeo

Alunos encenam briga, professora chega e atitude inesperada viraliza no Acre
alunos encenam briga, professora chega e atitude inesperada viraliza no Acre/Foto: Reprodução

Alunos do terceiro ano do Colégio Marcílio Pontes dos Santos, na cidade de Acrelândia, publicaram um vídeo cômico que agitou as redes sociais nesta semana, na página da turma prestes a se formar no ensino médio.

Nas imagens, duas meninas encenam uma briga, rolando no chão, enquanto o restante da turma, em círculo, incentiva o momento com gritos de “Briga, briga, briga”. Nesse instante, a professora entra na sala e o silêncio toma conta do ambiente, mas tudo muda quando ela também encena uma defesa pela briga, fazendo com que os estudantes voltem a gritar.

“Pov: quando a professora esquece que é professora”, diz a legenda do vídeo.

Esse momento de descontração gerou inúmeras reações e comentários engraçados nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO: 

