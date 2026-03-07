VÍDEO: alunos encenam briga, professora chega e atitude inesperada viraliza no Acre

Alunos do terceiro ano do Colégio Marcílio Pontes dos Santos, na cidade de Acrelândia, publicaram um vídeo cômico que agitou as redes sociais nesta semana, na página da turma prestes a se formar no ensino médio.

VEJA TAMBÉM: Acre convoca 1.141 professores temporários para reforçar rede estadual de ensino

Nas imagens, duas meninas encenam uma briga, rolando no chão, enquanto o restante da turma, em círculo, incentiva o momento com gritos de “Briga, briga, briga”. Nesse instante, a professora entra na sala e o silêncio toma conta do ambiente, mas tudo muda quando ela também encena uma defesa pela briga, fazendo com que os estudantes voltem a gritar.

“Pov: quando a professora esquece que é professora”, diz a legenda do vídeo.

Esse momento de descontração gerou inúmeras reações e comentários engraçados nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO: