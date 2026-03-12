VÍDEO: barraca de produtora rural é retirada de calçada em Rio Branco; prefeitura se manifesta

Um vídeo enviado à reportagem do ContilNet, nesta quinta-feira (12), mostra agentes da Prefeitura de Rio Branco removendo uma banca que foi montada em uma calçada em frente a uma escola na Rua Rio de Janeiro.

A produtora rural vendia alguns produtos naturais no local, como frutas, por exemplo. As imagens mostram a banca sendo desmontada pelos agentes.

“Agora, neste momento, a equipe da prefeitura está retirando a barraca da produtora rural”, disse o internauta que encaminhou o vídeo ao ContilNet.

Nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para obter um posicionamento sobre o fato. O secretário Ailton Oliveira esclareceu que a prática é ilegal.

“Infelizmente, ela não pode estar ali e montar uma barraca naquele local, porque é ilegal. É uma via pública. Já pensou se a gente permite isso? Abre precedentes para que outras pessoas façam o mesmo. E temos que fazer o que é justo”, respondeu o gestor.