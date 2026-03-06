Vídeo: carro é arrastado por correnteza em córrego

Imagens registradas por moradores mostram um carro sendo arrastado pela correnteza do Córrego Pirajussara, no limite entre Taboão da Serra e São Paulo, na tarde desta sexta-feira (6).

O caso ocorreu nas proximidades da Avenida Luiz Santos Silva, em meio às fortes chuvas que atingiram a capital paulista e cidades da região metropolitana.

O temporal provocou pontos de alagamento, aumento do nível de córregos e transtornos no trânsito em diferentes áreas.

Com o volume de chuva, o nível do Córrego Pirajussara subiu rapidamente, o que acabou arrastando o veículo.

Até o momento, não há confirmação se havia pessoas dentro do carro no momento em que ele foi levado pela correnteza. Também não foram divulgadas informações sobre o paradeiro do veículo.

Autoridades seguem monitorando os impactos das chuvas na região.

