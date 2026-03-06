Vídeo: cozinheiro é preso após dopar e estuprar colegas

Policiais da 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), na zona leste de São Paulo, prenderam preventivamente um cozinheiro suspeito de estuprar colegas de trabalho após dopar bebidas alcoólicas. O homem, identificado como Luiz Cláudio, trabalhava em um restaurante dentro do Shopping Anália Franco, no bairro do Tatuapé.

Traficantes tentam vender cocaína a policiais e acabam presos

A prisão ocorreu após investigação iniciada a partir da denúncia de uma adolescente de 17 anos. Segundo a Polícia Civil, o suspeito se aproveitava da proximidade com as vítimas, já que todos trabalhavam no mesmo local, para convidá-las para uma suposta confraternização em sua casa. No entanto, ao chegarem ao local, as mulheres acabavam ficando sozinhas com ele.

De acordo com a investigação, o homem oferecia bebidas alcoólicas às vítimas e misturava substâncias para deixá-las vulneráveis. Em um dos casos, exames toxicológicos apontaram a presença de diazepam na corrente sanguínea de uma das jovens.

A delegada Jaqueline Rose Zajac, titular da 5ª DDM, explicou como o caso começou a ser investigado.

“A gente teve uma ocorrência registrada aqui no ano passado de estupro de vulnerável. Uma mãe nos procurou porque a filha dela, de 17 anos, foi vítima de um abuso sexual. A partir daí instauramos um inquérito policial para esclarecer os fatos”, afirmou.

Segundo a delegada, durante a apuração surgiu uma segunda vítima, também colega de trabalho do suspeito.

“No decorrer do inquérito apareceu uma outra vítima, também colega de trabalho desse indivíduo, que narrou o mesmo modo de operação. Então ela não era apenas testemunha, também foi vítima”, disse.

As duas jovens relataram situações semelhantes. Após ingerirem a bebida oferecida pelo suspeito, perderam a consciência e só voltaram a si horas depois, já sem roupas e com dores pelo corpo.

“Ele dava bebida alcoólica e colocava droga. Depois elas não se recordavam de mais nada. Só acordavam sem as vestimentas, com dores na região íntima e muito debilitadas”, explicou a delegada.

A polícia afirmou que o homem utilizava a confiança criada no ambiente de trabalho para atrair as vítimas.

“Ele trabalhava na mesma empresa e se aproveitava dessa proximidade para convidá-las para uma confraternização. Só que essa confraternização nunca existia”, afirmou Zajac.

Com base nas provas reunidas — incluindo exames periciais, mensagens e depoimentos — a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pela Justiça. Ele foi capturado na tarde de quarta-feira (4) e levado à delegacia.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

O cozinheiro é natural da Bahia e vive em São Paulo há cerca de um ano e meio. Segundo a polícia, ele já era investigado por estelionato e furto.

“Pode ser que existam outras vítimas por causa do modo de operação. Se houver, pedimos que procurem a Delegacia de Defesa da Mulher para registrar ocorrência”, disse a delegada.

A Polícia Civil também alerta para cuidados em situações sociais, especialmente ao aceitar bebidas.

“É muito importante não aceitar bebidas de estranhos e, muitas vezes, nem de conhecidos. Fique sempre de olho na própria bebida”, orientou Zajac.

Em nota, o Shopping Anália Franco informou que não compactua com qualquer tipo de violência, se solidariza com as vítimas e colaborou com as autoridades durante a investigação.

O suspeito vai responder por dois casos de estupro de vulnerável.

Leia mais no BacciNotícias:

Polícia Civil mira núcleo familiar de facção que movimentou mais de R$ 20 milhões

Vídeo mostra execução de professor universitário e polícia revela motivação do crime

Pai aciona polícia após filha desenhar orixá e é indiciado por intolerância religiosa

O post Vídeo: cozinheiro é preso após dopar e estuprar colegas apareceu primeiro em Bacci Noticias.