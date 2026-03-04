04/03/2026
ContilPop
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz

Vídeo de entrevista no centro de Rio Branco diverte internautas; assista

Reel publicado pelo criador de conteúdo Wilson Neves viraliza nas redes nesta quarta-feira (4) e gera centenas de comentários bem-humorados.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Entrevista descontraída gravada no centro de Rio Branco repercute e diverte internautas nas redes sociais.
Entrevista descontraída gravada no centro de Rio Branco repercute e diverte internautas nas redes sociais/Foto: Reprodução

Um vídeo gravado no centro de Rio Branco tem arrancado risadas dos internautas nas redes sociais. O conteúdo, publicado no Instagram pelo criador de conteúdo Wilson Neves, mostra uma entrevista descontraída com Kauane, uma jovem que foi abordada pelas redondezas do centro. O que chama atenção são as perguntas espontâneas e cheia de humor.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

No reel, a entrevistada comenta sobre relacionamentos, estudos e situações do cotidiano, como o futuro no Acre e como são os homens na capital, com frases que rapidamente chamaram a atenção do público. O jeito desinibido e as respostas inesperadas acabaram transformando o vídeo em motivo de diversão para quem assistiu.

Nos comentários, seguidores reagiram com emojis de risadas e brincadeiras. Alguns destacaram o estilo irreverente da entrevistada. “Morro de rir com esses vídeos”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Rapaz, esse povo do Acre é muito engraçado”.

A publicação acumulou centenas de curtidas e uma sequência de comentários, mostrando o alcance do conteúdo nas redes.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.