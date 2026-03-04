Um vídeo gravado no centro de Rio Branco tem arrancado risadas dos internautas nas redes sociais. O conteúdo, publicado no Instagram pelo criador de conteúdo Wilson Neves, mostra uma entrevista descontraída com Kauane, uma jovem que foi abordada pelas redondezas do centro. O que chama atenção são as perguntas espontâneas e cheia de humor.

No reel, a entrevistada comenta sobre relacionamentos, estudos e situações do cotidiano, como o futuro no Acre e como são os homens na capital, com frases que rapidamente chamaram a atenção do público. O jeito desinibido e as respostas inesperadas acabaram transformando o vídeo em motivo de diversão para quem assistiu.

Nos comentários, seguidores reagiram com emojis de risadas e brincadeiras. Alguns destacaram o estilo irreverente da entrevistada. “Morro de rir com esses vídeos”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Rapaz, esse povo do Acre é muito engraçado”.

A publicação acumulou centenas de curtidas e uma sequência de comentários, mostrando o alcance do conteúdo nas redes.

Veja o vídeo: