11/03/2026
ContilPop
Vídeo de procuradora federal tatuada viraliza após encontro com prefeito e chama atenção nas redes

Aparência repercute

Vídeo de procuradora federal tatuada viraliza após encontro com prefeito
Vídeo de procuradora federal tatuada viraliza após encontro com prefeito/Foto: Reprodução

Um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito de Propriáganhou ampla repercussão nos últimos dias ao mostrar o encontro do gestor municipal com a procuradora da República Giselle Beggi. A gravação ultrapassou a marca de um milhão de visualizações em menos de 48 horas.

Na publicação, o prefeito Luciano de Menininha apresenta a representante do Ministério Público Federal que esteve no município para participar de um seminário regional voltado ao licenciamento ambiental.

Durante o vídeo, o gestor destaca a importância da presença da procuradora no encontro e a troca de orientações entre o Ministério Público e a gestão municipal sobre temas ligados à preservação ambiental.

Comentários nas redes

Apesar do conteúdo institucional da visita, a aparência da procuradora acabou se tornando um dos pontos mais comentados na publicação. Giselle possui tatuagens visíveis, cabelos longos e coloridos e adota um estilo que foge do visual tradicionalmente associado a integrantes do Ministério Público.

Nos comentários, muitos usuários destacaram a personalidade da procuradora, enquanto outros ressaltaram que a competência profissional não deve ser associada à aparência.

A repercussão do vídeo ampliou a discussão nas redes sociais sobre padrões estéticos e estereótipos frequentemente ligados a cargos públicos e funções institucionais.

Ao mesmo tempo, internautas também lembraram que a visita da procuradora teve como objetivo discutir orientações relacionadas ao licenciamento ambiental e fortalecer o diálogo entre o Ministério Público Federal e o município.

Com informações Portal 6 Notícias

